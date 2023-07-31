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Galatasaray'ın yıldızı Mertens'in eşinden kan donduran itiraflar! ''Ölüm tehditleri almaya başladım...''

31.07.2023 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mertens'in eşinden skandal açıklamalar geldi. Napoli'de yaşadıkları döneme dair itiraflarda bulunan Kat Kerkhofs, Napoli'de ölüm tehditleri aldığını söyledi.

Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın dünya yıldızı Mertens'in eşinden Napoli dönemine ait kan donduran açıklamalar geldi.

"NAPOLI'DEN AYRILMAYA İKNA EDİYORDUM..."

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Kat Kerkhofs, 'Gossip Guy' podcastinde yapığı açıklamada, "Napoli'den mutlaka ayrılmak istediğimi düşündüğümüz bir dönem vardı. Dries'i Napoli'den ayrılmaya ikna ediyordum. O sırada özellikle bana çok tepki vardı." dedi.

"ÖLÜMLE TEHDİT ETMEYE BAŞLADILAR"

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Sözlerine devam eden Kat Kerkhofs, "Napoli taraftarları beni düşman olarak görmeye başladı. Sürekli ölüm tehditleri almaya başladı. Bu gerçekten berbattı ve Napoli'den kesin olarak ayrılmaya böyle karar verdim." ifadelerini kullandı.

9 YIL NAPOLI'DE OYNADI

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36 yaşındaki Dries Mertens, 2022 yazında Galatasaray'a gelmeden önce 9 yıl boyunca Napoli formasını giydi.

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