Galatasaray'ın yıldızı Mertens'in eşinden kan donduran itiraflar! ''Ölüm tehditleri almaya başladım...''

Galatasaray'ın dünya yıldızı Mertens'in eşinden Napoli dönemine ait kan donduran açıklamalar geldi.
Kat Kerkhofs, 'Gossip Guy' podcastinde yapığı açıklamada, "Napoli'den mutlaka ayrılmak istediğimi düşündüğümüz bir dönem vardı. Dries'i Napoli'den ayrılmaya ikna ediyordum. O sırada özellikle bana çok tepki vardı." dedi.
Sözlerine devam eden Kat Kerkhofs, "Napoli taraftarları beni düşman olarak görmeye başladı. Sürekli ölüm tehditleri almaya başladı. Bu gerçekten berbattı ve Napoli'den kesin olarak ayrılmaya böyle karar verdim." ifadelerini kullandı.
36 yaşındaki Dries Mertens, 2022 yazında Galatasaray'a gelmeden önce 9 yıl boyunca Napoli formasını giydi.