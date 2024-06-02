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Galatasaray'ın yıldızı Mertens'in İstanbul'dan ev almaya parası yetmedi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.06.2024 18:38
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İstanbul'u çok seven ve yeni sezonda da Galatasaray'da kalmasına kesin gözüyle bakılan Dries Mertens, İstanbul'daki ev fiyatlarının yüksekliğinden şikayet etti. İşte detaylar...

Galatasaray'ın yıldızı Mertens'in İstanbul'dan ev almaya parası yetmedi!

Galatasaray'da yeni sezonda da takımda kalması büyük oranda kesinleşen yıldız futbolcu Dries Mertens, İstanbul'daki konut fiyatlarındaki yükselişin etkileriyle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

EV SATIN ALAMADI

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Belçikalı oyuncu, ev fiyatlarının yüksekliğinden yakınarak, takımının İstanbul'da bir ev satın alamadığını ve bu nedenle mecburen kiralık bir eve taşındıklarını ifade etti.

KİRALIK EVE ÇIKTI

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Mertens, İstanbul'un popüler semtlerinden birinde uygun bir konut bulmanın giderek zorlaştığını dile getirdi. Konut fiyatlarının yükselmesiyle birlikte yabancıların da bu durumdan etkilendiğini belirten futbolcu, kulüp olarak uygun bir ev bulamadıkları için kiralık bir daireye geçtiklerini açıkladı.

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