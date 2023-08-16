Galatasaray'ın yıldızı Milot Rashica'yı kadrosuna katan Beşiktaş'tan bir paylaşım daha! "Kod adı: Şafak operasyonu"

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren ve sonrasında takımı Norwich City'e dönen Milot Rashica'yı renklerine bağlayarak herkesi şaşkına çeviren Beşiktaş Kosovalı futbolcuyu gece saatlerinde İstanbul'a getirmişti.

"ŞAFAK OPERASYONU"

Transfer çalışmalarına devam eden Siyah-Beyazlılar, sabahın ilk saatlerinde ise yeni bir transfer için ateşi yaktı. 06:07'de Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan "Kod Adı: Şafak Operasyonu" paylaşımı ile yeni transfer için mesaj verildi.

RAMOS, TALISCA...

Siyah-beyazlı kulübün bu paylaşımının ardından Beşiktaş taraftarları büyük heyecan yaşadı. Beşiktaşlı bazı taraftarlar bu paylaşımın, Galatasaray'ın da gündeminde olan Sergio Ramos için yapıldığını düşündü. Bazı taraftarlar ise Anderson Talisca'nın geri döneceğini iddia etti.

YENİ PAYLAŞIM BEKLENİYOR

Ayrıca taraftarların bir bölümü bu paylaşımın Milot Rashica, bir bölümü ise gündemde olan Musa Barrow için yapıldığını savundu. Beşiktaş'ın, gün içerisinde yeni bir paylaşım daha yapması bekleniyor.



