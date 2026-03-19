Galatasaray'ın yıldızı Noa Lang ameliyat oldu! Hastaneden ilk paylaşım

Galatasaray forması giyen Noa Lang, Liverpool ile oynanan maçta yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından ameliyat edildi. Sarı-kırmızılı futbolcunun sağ el başparmağındaki ciddi kesik nedeniyle operasyon geçirdiği öğrenildi.

Başarılı geçen ameliyatın ardından hastaneden bir paylaşım yapan yıldız oyuncu, sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Lang, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ameliyat iyi geçti! Tüm mesajlar için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Liverpool mücadelesini ikinci yarısında oyuna dahil olan Noa Lang, yaşanan bir pozisyon sırasında reklam panosu ile bariyer arasında sıkışarak sağ el başparmağından ciddi şekilde yaralandı. Müdahalenin ardından oyuna devam edemeyen futbolcunun son durumu yapılan operasyonla netlik kazandı.