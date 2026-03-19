Galatasaray'ın yıldızı Noa Lang ameliyat oldu! Hastaneden ilk paylaşım

Galatasaray’ın Liverpool ile oynadığı maçta talihsiz bir sakatlık yaşayan Noa Lang, sağ el başparmağındaki ciddi kesik nedeniyle ameliyat edildi. Başarılı geçen operasyonun ardından açıklama yapan yıldız futbolcu, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurarak kendisine destek olanlara teşekkür etti.

Cevdet Berker İşleyen
HOL Hollanda
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Galatasaray forması giyen Noa Lang, Liverpool ile oynanan maçta yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından ameliyat edildi. Sarı-kırmızılı futbolcunun sağ el başparmağındaki ciddi kesik nedeniyle operasyon geçirdiği öğrenildi.

AMELİYAT SONRASI PAYLAŞIM

Başarılı geçen ameliyatın ardından hastaneden bir paylaşım yapan yıldız oyuncu, sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Lang, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ameliyat iyi geçti! Tüm mesajlar için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Liverpool mücadelesini ikinci yarısında oyuna dahil olan Noa Lang, yaşanan bir pozisyon sırasında reklam panosu ile bariyer arasında sıkışarak sağ el başparmağından ciddi şekilde yaralandı. Müdahalenin ardından oyuna devam edemeyen futbolcunun son durumu yapılan operasyonla netlik kazandı.

Lang'ın parmağı kopmuştu! G.Saray'dan resmi açıklama: Dava açacağız
