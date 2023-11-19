Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey, teklif aldığı dünya devini resmen açıkladı!

Gösterdiği performansla birçok kulübü peşine takan Sacha Boey için yeni gelişmeler yaşanıyor. Sözleşme görüşmelerinde bulunan sarı-kırmızılılar takımın en iyi oyuncularından olan Sacha Boey ile kontrat uzatmak istiyordu.

MAAŞINA BELİRGİN ZAM

480 bin Euro (14.5 milyon TL) kazanan ve takımın en az alan yabancı ismi olan Fransız oyuncuya belirgin bir zam yapmayı planlayan Galatasaray yönetimi bu konuda Sacha Boey ile anlaşma sağlamıştı.

Maaş konusunda bir sıkıntısı olmayan Sacha Boey, serbest kalma maddesinin 25 milyon euro yapılacağını duyunca masadan kalktı. İngiltere Premier Lig ekiplerinin kendisini istediğini bilen oyuncu, devre arasında bu takımlarla görüşme yapacağını sarı-kırmızılı yönetime bildirdi.

"TEKLİF ALDIM"

Get Football'a konuşan 23 yaşındaki Sacha Boey, görüştüğü takımları açıkladı. Sacha Boey, “Marsilya’dan teklif aldığım doğru, benimle ilgilenen kulüpler oldu. Görüşmeler kulübüm tarafından yapıldı. Premier Lig fırsatı yakaladım. Galatasaray, Arsenal ile görüştü. Bir ilgi var ama teklif yoksa benim için bir şey ifade etmiyor.” dedi.





