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Galatasaray'ın yıldızı şampiyonluk kutlamalarına neden katılmadı? Gerçek sonradan ortaya çıktı

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, kupasını Yenikapı Miting Alanı’nda düzenlendikleri etkinliklerin ardından aldı. Yapılan gösteride oyuncuların ismi tek tek telaffuz edilirken, Alvaro Morata'nın kutlamalarda yer almaması dikkat çekti. Yenikapı'ya gelen otobüste bulunan fakat tekneye binip Yenikapı'ya gelmeyen Morata'nın neden kutlamalara katılmadığı ortaya çıktı.

Galatasaray'ın yıldızı şampiyonluk kutlamalarına neden katılmadı? Gerçek sonradan ortaya çıktı
Emre Şen
Alvaro Morata

Alvaro Morata

İSP İspanya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, dün Yenikapı'da düzenlenen etkinlikle 25. şampiyonluk kupasına kavuştu. Büyük bir sevinç yaşayan sarı-kırmızılılarda Alvaro Morata'nın sahnede yer almaması dikkatlerden kaçmadı.

TAKIMLA BİRLİKTE OTOBÜSTE YER ALDI

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Yenikapı'da düzenlenen şampiyonluk kutlamaları öncesi takım arkadaşlarıyla birlikte otobüste bulunan Morata açıklama bile yapmıştı. Morata, "Kariyerimde daha önce çeşitli kupalar kazandım. Ama bu en etkileyici ve büyüleyici olanı. Bambaşka bir taraftarımız var, İnsanların yüzündeki mutluluğu görmek harika benim için." demişti.

KUTLAMALARA KATILMADI!

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Morata'nın Yenikapı'ya gidecek tekneye kendi isteğiyle binmediği ve kutlamalara katılmadığı ortaya çıktı. Galatasaray taraftarlarının, Morata'nın çocuklarıyla yaşadığı fiziksel temas yıldız oyuncuyu bir hayli kızdırdı. Bu olaya çok sinirlenen Morata, şampiyonluk kutlamalarına çocuklarıyla birlikte katılmadı.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ne beklersin bu taraftardan hepsi ayrı bir terane futbolcuları neki taraftarları ne olsun
Çocuklara temas eden herkesi tacizden içeri aldırmadı gerekiyor, gitsin direkt konsolosluğa şikayetçi olsun.
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