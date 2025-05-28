SPOR

92
81
61
59
54
53
48
47
47
46
46
45
44
44
42
37
35
26
1
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'ın yıldızı, şampiyonluk kutlamasına tepki gösterdi! "Yağmur yağacağı belliydi"

Galatasaray'ın Yenikapı'da düzenlediği şampiyonluk kutlamasında yaşanan aksaklıklar geceye damga vurmuştu. DJ kabinindeki cihazlar, yağan yağmurdan dolayı bozulmuş ve futbolcular istedikleri şarkılarla sahneye çıkamamıştı. Mağdur olan isimlerden biri olan Günay Güvenç, o gece yaşananlara dair açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın yıldızı, şampiyonluk kutlamasına tepki gösterdi! "Yağmur yağacağı belliydi"
Emre Şen
Günay Güvenç

Günay Güvenç

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarına yağmur damga vurmuştu. Futbolcuların neredeyse yarısı, istediği şarkıyla sahneye çıkamamış ve keyifler kaçmıştı. Sarı-kırmızılıların kalecisi Günay Güvenç, konuya ilişkin Ekol TV'ye açıklamalarda bulundu.

"ÖNLEM ALINABİLİRDİ ÇÜNKÜ YAĞMUR YAĞACAĞI BELLİYDİ"

Screenshot_1

"Zor bir gündü. Organizasyon falan her şey harikaydı. Yağmur işi bozdu diyebilirim. Ben de ondan sonra mesajlar aldım. Setup bozulmuş yağmurdan dolayı, bunlara karşı önlem alınabilirdi çünkü yağmur yağacağı belliydi."

"KIZIMIN SEÇTİĞİ ŞARKIYLA ÇIKACAKTIM"

500958697_18530439934053359_5641085712853639587_n

"Kızımın seçtiği şarkıyla çıkacaktım. O yüzden biraz da üzüldüm, çünkü kızım seçmişti o şarkıyı. Duman'dan 'Senden daha güzel' şarkısı. Evde kızımla bunun çalışmasını yapmıştık ,olmadı. Kısmet değilmiş. Kızım bana ondan sonra 'Üzülme, kafana takma ben öyle de keyif aldım' dedi. O beni biraz şey yaptı ama istediğim şarkı olsaydı daha güzel olurdu."

"O AN BELKİ BİRAZ ÖFKEM VARDI"

500681520_18530430838053359_6434644770867142956_n

"O an belki biraz öfkem vardı, tepki de gösterdim. Devamında gelen şarkıya da eşlik ettik kızlarımla beraber. Önemli bir konu değildi ama içimde kaldı biraz."

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'ın yıldızı ayrılığı açıkladı! "Bir haftadır çok ağladım, belki son maçım"Galatasaray'ın yıldızı ayrılığı açıkladı! "Bir haftadır çok ağladım, belki son maçım"
TFF açıkladı! Hükmen mağlubiyet cezası verildiTFF açıkladı! Hükmen mağlubiyet cezası verildi
Anahtar Kelimeler:
Günay Güvenç galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhur İttifakı ortağından infaz yasasına veto! "Biz genel affa karşıyız"

Cumhur İttifakı ortağından infaz yasasına veto! "Biz genel affa karşıyız"

Bakanlık harekete geçti, tespit edilen binlerce kişiden istendi! Tapudaki o farka dikkat, ödenmezse...

Bakanlık harekete geçti, tespit edilen binlerce kişiden istendi! Tapudaki o farka dikkat, ödenmezse...

Real Madrid'in yeni hocası Xabi Alonso'dan devrim gibi karar! "Onlardan hoşlanmıyorum" diyerek göndereceğini açıkladı

Real Madrid'in yeni hocası Xabi Alonso'dan devrim gibi karar! "Onlardan hoşlanmıyorum" diyerek göndereceğini açıkladı

Gece yarısı geldiler! Osimhen'in en yakın arkadaşı bombayı patlattı...

Gece yarısı geldiler! Osimhen'in en yakın arkadaşı bombayı patlattı...

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!

Ali Koç İstanbul'da görüştü! İşte Fenerbahçe'nin yeni futbol aklı

Ali Koç İstanbul'da görüştü! İşte Fenerbahçe'nin yeni futbol aklı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.