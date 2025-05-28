Galatasaray'ın yıldızı, şampiyonluk kutlamasına tepki gösterdi! "Yağmur yağacağı belliydi"

Galatasaray'ın Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarına yağmur damga vurmuştu. Futbolcuların neredeyse yarısı, istediği şarkıyla sahneye çıkamamış ve keyifler kaçmıştı. Sarı-kırmızılıların kalecisi Günay Güvenç, konuya ilişkin Ekol TV'ye açıklamalarda bulundu.

"ÖNLEM ALINABİLİRDİ ÇÜNKÜ YAĞMUR YAĞACAĞI BELLİYDİ"

"Zor bir gündü. Organizasyon falan her şey harikaydı. Yağmur işi bozdu diyebilirim. Ben de ondan sonra mesajlar aldım. Setup bozulmuş yağmurdan dolayı, bunlara karşı önlem alınabilirdi çünkü yağmur yağacağı belliydi."

"KIZIMIN SEÇTİĞİ ŞARKIYLA ÇIKACAKTIM"

"Kızımın seçtiği şarkıyla çıkacaktım. O yüzden biraz da üzüldüm, çünkü kızım seçmişti o şarkıyı. Duman'dan 'Senden daha güzel' şarkısı. Evde kızımla bunun çalışmasını yapmıştık ,olmadı. Kısmet değilmiş. Kızım bana ondan sonra 'Üzülme, kafana takma ben öyle de keyif aldım' dedi. O beni biraz şey yaptı ama istediğim şarkı olsaydı daha güzel olurdu."

"O AN BELKİ BİRAZ ÖFKEM VARDI"

"O an belki biraz öfkem vardı, tepki de gösterdim. Devamında gelen şarkıya da eşlik ettik kızlarımla beraber. Önemli bir konu değildi ama içimde kaldı biraz."