Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira'dan annesine büyük jest! Sevgisini bakın nasıl gösterdi...

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sergio Oliveira adından söz ettirmeye devam ediyor. Süper Lig'deki sıralamalarına ilişkin "Buraya kadar getirdik, bundan sonra da şampiyonluğu kaptırmayız. kimsenin şüphesi olmasın" sözleri çok konuşulan ve sarı kırmızılı taraftarda heyecan yaratan başarılı futbolcu dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Sergio Oliveira, en yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan Anneler Günü'nün Portekiz'de ilk hafta olması nedeniyle annesine büyük bir jest yaptı.

SERGİO OLİVEİRA, ANNESİNİN ANNELER GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Ünlü futbolcu, Rosália ve babası Manuel Oliveira'nın birlikte yer aldığı bir fotoğrafı paylaşıp şu notu düştü:

"Güzel annemin ve dünyadaki tüm annelerin, Anneler Günü kutlu olsun"





