Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için ortalığı karıştıran iddia: Maaşını alamadığı için oynamadı!

Galatasaray ligin 23. haftasında oynanan ve 2-0 Konyaspor üstünlüğü ile sonuçlanan karşılaşmada büyük yara alırken Osimhen'in bu karşılaşmada olmaması takımın performansını etkilemişti.

Maç öncesi yapılan açıklamada sağ dizinde ağrıları bulunan Victor Osimhen'in tedbir amaçlı olarak Konyaspor maçı kamp kadrosuna alınmadığını açıklanmış teknik heyetin, oyuncunun durumunu riske etmemek adına bu kararı aldığı öğrenilirken, Osimhen’in sağlık kontrollerinin devam ettiği belirtilmişti.

Juventus maçını problemsiz şekilde tamamlayan Osimhen'in bu sakatlığı akıllarda soru işaretleri uyandırırken Gazeteci Yılmaz Dirim'in yazdıkları sosyal medyada gündem oldu.

"YAZDIK, UYARDIK..."

"Osimhen’e ulaşılamıyor. Sakat mı? Değil mi? Söyledik, yazdık, uyardık… Kimseyi inandıramadık. Üstüne linç edildik. Sorun değil. Ama gerçekler er ya da geç ortaya çıkar. Juventus maçı sonrası sahada fitili ateşlenen gerginliğin soyunma odasında büyüdüğü ve ciddi tartışmalar yaşandığı konuşuluyor.

"MAAŞ ÖDEMELERİ NEDENİYLE HUZURSUZ"

Takım içinde Osimhen’in tavırlarına yönelik rahatsızlık artık gizlenemiyor. Sağ dizinde ağrıları olduğu iddia edilen Victor Osimhen, “tedbir” gerekçesiyle Konyaspor kadrosuna alınmadı. Ancak kulislerde bambaşka iddialar var. Osimhen’in aylardır maaş ödemeleri nedeniyle huzursuz olduğu, bu gerginliğin hem sahaya hem kulüp içi ilişkilere yansıdığı belirtiliyor.

"SAKATLIĞI GERÇEK Mİ?"

Ve en çarpıcı iddia: Osimhen’in sakatlığı gerçek mi değil mi? Bu kararın, yaşanan krizleri perdelemek için alındığı öne sürülüyor. Galatasaray’da artık fısıltılar değil, alarm zilleri duyuluyor."