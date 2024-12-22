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Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün için İspanyol kulübü devrede! Gözlemci gönderdiler

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.12.2024 15:45
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Galatasaray'da bu sezon performansını belki de en çok yükselten isimlerin başında gelen Yunus Akgün için sürpriz bir talip ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün için İspanyol kulübü devrede! Gözlemci gönderdiler
Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da bu sezon adeta kendini bulan ve performansıyla harikalar yaratan isimlerden Yunus Akgün Avrupa kulüplerini peşine taktı.

Sözcü'de yer alan haberine göre Akgün'ün son taliplisi Valencia... İspanyol kulübü milli futbolcuyla yakından ilgilenirken bu transfer için ilk somut adımı da attı.

GÖZLEMCİ GÖNDERDİ

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İspanyol ekibi, sarı kırmızılı takımın Kayserispor ile oynayacağı maça gözlemci gönderdi.

TRİBÜNDEN TAKİP EDECEK

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Valencia'nın temsilcileri, Galatasaray'ın deplasmanda oynayacağı maçı tribünden takip edecek.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
16:00 24'
Bellona Kayserispor Bellona Kayserispor
1 - 1
Galatasaray Galatasaray

Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig Yunus Akgün son dakika galatasaray
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