Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün için İspanyol kulübü devrede! Gözlemci gönderdiler

Galatasaray'da bu sezon adeta kendini bulan ve performansıyla harikalar yaratan isimlerden Yunus Akgün Avrupa kulüplerini peşine taktı.

Sözcü'de yer alan haberine göre Akgün'ün son taliplisi Valencia... İspanyol kulübü milli futbolcuyla yakından ilgilenirken bu transfer için ilk somut adımı da attı.

GÖZLEMCİ GÖNDERDİ

İspanyol ekibi, sarı kırmızılı takımın Kayserispor ile oynayacağı maça gözlemci gönderdi.

TRİBÜNDEN TAKİP EDECEK

Valencia'nın temsilcileri, Galatasaray'ın deplasmanda oynayacağı maçı tribünden takip edecek.