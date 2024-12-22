Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün için İspanyol kulübü devrede! Gözlemci gönderdiler

Galatasaray'da bu sezon adeta kendini bulan ve performansıyla harikalar yaratan isimlerden Yunus Akgün Avrupa kulüplerini peşine taktı.
Sözcü'de yer alan haberine göre Akgün'ün son taliplisi Valencia... İspanyol kulübü milli futbolcuyla yakından ilgilenirken bu transfer için ilk somut adımı da attı.
İspanyol ekibi, sarı kırmızılı takımın Kayserispor ile oynayacağı maça gözlemci gönderdi.
Valencia'nın temsilcileri, Galatasaray'ın deplasmanda oynayacağı maçı tribünden takip edecek.
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