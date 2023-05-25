SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo'ya annesi sahip çıktı! ''Takım içinde yalnız bırakılıyor''

Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo'ya annesi sahip çıktı! ''Takım içinde yalnız bırakılıyor''

25.05.2023 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın sürpriz bir şekilde kadrosuna kattığı dünyaca ünlü oyuncu Zaniolo için annesinden tepki geldi. İtalyan basınında yer alan iddialara cevap veren Francesca Costa, oğlunun Galatasaray'da mutlu olduğunu ifade etti.

Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo'ya annesi sahip çıktı! ''Takım içinde yalnız bırakılıyor''
Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın çiçeği burnunda yıldızı Zaniolo hakkında İtalya'da ilginç iddialar ortaya atılıyor. Türkiye'de istediği değeri görmediği ifade edilen Zaniolo'nun antrenmanda da yalnız bırakıldığını savunan taraftarlara annesinden cevap geldi.

"GERÇEKTE OLAN"

Screenshot_1

Costa Corriere dello Sport gazetesinde yer alan fotoğrafa tepki gösteren Zaniolo'nun annesi, "Sizin görmek istediğiniz" yazarken bir diğer fotoğrafta Zaniolo'nun takım arkadaşlarıyla birlikte çekilen karelerini paylaşarak "Gerçekte olan" yazdı.

35 MİLYON EURO

641c2dc880a03230cc4f2be8

Roma'dan Galatasaray'a transfer olan Zaniolo'nun mevcut sözleşmesinde 35 milyon euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor. Sezon sonunda adı Milan ile anılan yıldız oyuncunun takımda kalıp kalmayacağı henüz bilinmiyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'da Icardi transferi mutlu sonla bitti iddiası!Galatasaray'da Icardi transferi mutlu sonla bitti iddiası!
Barcelona'nın üstüne kabus gibi çöktü!Barcelona'nın üstüne kabus gibi çöktü!
Şampiyonluk kutlamasına iç çamaşırsız geldi!Şampiyonluk kutlamasına iç çamaşırsız geldi!
Anahtar Kelimeler:
galatasaray zaniolo sezon

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Togg açıklaması! 'Benden destek istediler'

Kılıçdaroğlu'ndan Togg açıklaması! 'Benden destek istediler'

Erdoğan 'rekor' diyerek duyurdu! Yurt dışı oylar...

Erdoğan 'rekor' diyerek duyurdu! Yurt dışı oylar...

Jesus maç sonu şaşırttı! "Büyük bir heyecanla geldim ancak..."

Jesus maç sonu şaşırttı! "Büyük bir heyecanla geldim ancak..."

Maça dakikalar kala belli oldu! Jesus yıldız ismi kadrodan çıkardı, tepkiler çığ gibi

Maça dakikalar kala belli oldu! Jesus yıldız ismi kadrodan çıkardı, tepkiler çığ gibi

Henüz 7. dakikaydı! Milli yıldız gözyaşlarıyla çıktı

Henüz 7. dakikaydı! Milli yıldız gözyaşlarıyla çıktı

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oldu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Gördüğünüz ilk hayvan kişilik özelliklerinizi ortaya çıkarıyor

Gördüğünüz ilk hayvan kişilik özelliklerinizi ortaya çıkarıyor

Türk ailenin başına talih kuşu kondu!

Türk ailenin başına talih kuşu kondu!

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Aleyna Tilki'nin annesinden asgari ücret yorumu

Aleyna Tilki'nin annesinden asgari ücret yorumu

Damat kaçtı! Gelin 20 kilometre kovalayıp...

Damat kaçtı! Gelin 20 kilometre kovalayıp...

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.