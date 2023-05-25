Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo'ya annesi sahip çıktı! ''Takım içinde yalnız bırakılıyor''

Galatasaray'ın çiçeği burnunda yıldızı Zaniolo hakkında İtalya'da ilginç iddialar ortaya atılıyor. Türkiye'de istediği değeri görmediği ifade edilen Zaniolo'nun antrenmanda da yalnız bırakıldığını savunan taraftarlara annesinden cevap geldi.

"GERÇEKTE OLAN"

Costa Corriere dello Sport gazetesinde yer alan fotoğrafa tepki gösteren Zaniolo'nun annesi, "Sizin görmek istediğiniz" yazarken bir diğer fotoğrafta Zaniolo'nun takım arkadaşlarıyla birlikte çekilen karelerini paylaşarak "Gerçekte olan" yazdı.

35 MİLYON EURO

Roma'dan Galatasaray'a transfer olan Zaniolo'nun mevcut sözleşmesinde 35 milyon euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor. Sezon sonunda adı Milan ile anılan yıldız oyuncunun takımda kalıp kalmayacağı henüz bilinmiyor.



