Galatasaray'ın yıldızına Almanya'da çirkin saldırı! "Bana ve Galatasaray'a küfrettiler"

Galatasaraylı Leroy Sane, Bayern Münih'in etkinliğinde sözlü taciz sonrası bazı taraftarlarla tartışma yaşadı. Yaşanan olay sonrası Alman basınına açıklamalarda bulunan Sane, "Bana ve Galatasaray'a küfrettiler. Bunu kabul edemem. Sessiz kalamazdım ve karşılık verdim." ifadelerini kullandı.

Emre Şen
Galatasaray'ın Bayern Münih'ten transfer ettiği Leroy Sane, milli ara için gittiği Almanya'da beklemediği bir olay yaşadı.

SANE VE GALATASARAY'A KÜFÜR!

Leroy Sane, Bayern Münih'in geleneksel Oktoberfest etkinliğine katıldı. Taraftarların, Sane'ye ve Galatasaray'a yönelik küfürlü sözler sarf ettiği, yıldız oyuncunun da tepkisiz kalmadığı öğrenildi. Ayrıca Sane'ye bazı taraftarların fiziki saldırıda da bulunduğu iddia edildi.

"GALATASARAY'A KÜFRETTİLER, SESSİZ KALAMAZDIM"

Yaşanan olay sonrası Alman basınına açıklamalarda bulunan Sane, "Bana ve Galatasaray'a küfrettiler. Bunu kabul edemem. Sessiz kalamazdım ve karşılık verdim." ifadelerini kullandı. Sezon başında Bayern Münih'ten Galatasaray'a transfer olan Sane, Alman basınında bu tercihi nedeniyle eleştirilere maruz kalmış ve Almanya Milli Takımı'ndaki yerini kaybetmişti.

