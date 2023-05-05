Galatasaray'ın yıldızına dudak uçuklatan teklif! Sezon sonu yuvadan uçuyor...

Spor Toto Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala şampiyonluk yarışında heyecan günden güne artıyor. Liderliğini sürdüren Galatasaray; 33. haftada oynayacağı Medipol Başakşehir maçından 3 puanla ayrılarak farkın azalma riskini önlemek isterken, gelecek sezon adına da önemli gelişmeler de yaşanıyor.

SEZON BAŞINDA AYRILIK İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Galatasaray'a geçtiğimiz sezon transfer olan Sacha Boey'in bu sezon başında ayrılacağına dair iddialar ortaya çıkmıştı.

SÜRPRİZ TALİP

Okan Buruk ile yaptığı görüşme sonrasında takımda kalmayı tercih eden Fransız sağ bek için İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace devreye girdi.

Daha önce sarı - kırmızılıların birçok maçına gözlemci gönderen Palace, hazırlanan raporlar doğrultusunda Galatasaray'a teklif yapmaya karar verdi.

20 MİLYON EURO

İngiliz ekibinin transfer için belirlediği bonservis bedeli ise 20 milyon euro olarak ifade edildi.

Galatasaray'ın Boey için 25 milyon euroluk bir beklentisinin olduğu ve Crystal Palace ile masaya oturmaya hazırlandığı kaydedildi. (Fanatik)

Bu sezon Galatasaray formasıyla 29 resmi maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

