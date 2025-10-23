Galatasaray'ın zafer gecesi ilkleri beraberinde getirdi! Türk takımları arasından sıyrılarak adını tarihe geçirdi...

Şampiyonlar Ligi’nde evinde Bodø/Glimt’i 3-1 mağlup eden Galatasaray kırılmadık rekor bırakmadı. Cimbom, zafer gecesinin ardından Türk takımları arasında bir çok ilke imza atmayı başardı…

İLKLERİN GECESİ!

Sofascore verilerine göre sarı-kırmızılı ekip dün gece bir çok ilki yaşayarak taraftarlarını sevince boğmayı başardı. İşte ilkler…

• Son dört sezonda bir Türk takımının tek bir #UCL maçında ulaştığı en yüksek xG (gol beklentisi) oranına ulaştı. (4.09)

• 2010/11 sezonu başlangıcından bu yana bir Türk takımının tek bir #UCL maçında yakaladığı en fazla net gol pozisyonu (9)

• Aralık 2007’den bu yana bir Türk takımının tek bir #UCL maçında çektiği en fazla şut (23)

• Aralık 2007’den bu yana bir Türk takımının tek bir #UCL maçında kaleyi bulan en fazla şut sayısı (11)

OSIMHEN GECENİN ADAMI OLDU

Şampiyonlar Ligi’nin 3.haftasının sonunda oynanan maçların ardından Victor Osimhen istatistikleri yıkmayı başardı. Nijeryalı yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde Harry Kane, Rasford, Fermin Lopez, Nuno Mendez ve Kvaratskhelia’yı geçerek en yüksek reytinge sahip oyuncu oldu.

BURAK YILMAZ’I DA GEÇTİ

Avrupa'da Galatasaray formasıyla üst üste 7 maçta gol atan Osimhen, Burak Yılmaz'ın 6 maçlık rekorunu kırdı. Ayrıca Osimhen maçın 3.dakikasında attığı golle Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi tarihinde attığı en erken golün de sahibi oldu.