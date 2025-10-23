SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'ın zafer gecesi ilkleri beraberinde getirdi! Türk takımları arasından sıyrılarak adını tarihe geçirdi...

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nin 3.haftasında Rams Park’da Bodø/Glimt’i 3-1 yenerek lig etabında 6 puana ulaşırken, bir çok rekora da imza attı. Sarı-kırmızılılar zafer gecesinde taraftarlarına en’leri yaşatarak hem sevince boğdu hem de tarihe adını altın harflerle yazdırdı…

Galatasaray'ın zafer gecesi ilkleri beraberinde getirdi! Türk takımları arasından sıyrılarak adını tarihe geçirdi...
Burak Kavuncu
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Şampiyonlar Ligi’nde evinde Bodø/Glimt’i 3-1 mağlup eden Galatasaray kırılmadık rekor bırakmadı. Cimbom, zafer gecesinin ardından Türk takımları arasında bir çok ilke imza atmayı başardı…

İLKLERİN GECESİ!

Galatasaray ın zafer gecesi ilkleri beraberinde getirdi! Türk takımları arasından sıyrılarak adını tarihe geçirdi... 1

Sofascore verilerine göre sarı-kırmızılı ekip dün gece bir çok ilki yaşayarak taraftarlarını sevince boğmayı başardı. İşte ilkler…
• Son dört sezonda bir Türk takımının tek bir #UCL maçında ulaştığı en yüksek xG (gol beklentisi) oranına ulaştı. (4.09)
• 2010/11 sezonu başlangıcından bu yana bir Türk takımının tek bir #UCL maçında yakaladığı en fazla net gol pozisyonu (9)
• Aralık 2007’den bu yana bir Türk takımının tek bir #UCL maçında çektiği en fazla şut (23)
• Aralık 2007’den bu yana bir Türk takımının tek bir #UCL maçında kaleyi bulan en fazla şut sayısı (11)

OSIMHEN GECENİN ADAMI OLDU

Galatasaray ın zafer gecesi ilkleri beraberinde getirdi! Türk takımları arasından sıyrılarak adını tarihe geçirdi... 2

Şampiyonlar Ligi’nin 3.haftasının sonunda oynanan maçların ardından Victor Osimhen istatistikleri yıkmayı başardı. Nijeryalı yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde Harry Kane, Rasford, Fermin Lopez, Nuno Mendez ve Kvaratskhelia’yı geçerek en yüksek reytinge sahip oyuncu oldu.

BURAK YILMAZ’I DA GEÇTİ

Galatasaray ın zafer gecesi ilkleri beraberinde getirdi! Türk takımları arasından sıyrılarak adını tarihe geçirdi... 3

Avrupa'da Galatasaray formasıyla üst üste 7 maçta gol atan Osimhen, Burak Yılmaz'ın 6 maçlık rekorunu kırdı. Ayrıca Osimhen maçın 3.dakikasında attığı golle Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi tarihinde attığı en erken golün de sahibi oldu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Liverpool ve Chelsea'den Şampiyonlar Ligi'nde farklı tarifeLiverpool ve Chelsea'den Şampiyonlar Ligi'nde farklı tarife
Okan Buruk'tan flaş açıklama! O isim ''ülkesine dönüyor''Okan Buruk'tan flaş açıklama! O isim ''ülkesine dönüyor''
Anahtar Kelimeler:
Burak Yılmaz rekor şampiyonlar ligi Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Victor Osimhen Galatasaray-Bodo/Glimt Galatasaray-Bodo/Glimt maçı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

Özel, Arnavutköy'de konuştu: "Dört rezalet birden açıklıyorum"

Özel, Arnavutköy'de konuştu: "Dört rezalet birden açıklıyorum"

Bodo/Glimt hocası atmosfer için itirafta bulundu! ''Başım çatlıyor''

Bodo/Glimt hocası atmosfer için itirafta bulundu! ''Başım çatlıyor''

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.