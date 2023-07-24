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Galatasaray'ın Zaha transferi, dünya basınında ses getirdi! 'Rakipler için problem olacak' paylaşımı, 4 milyona yaklaştı...

24.07.2023 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin bir süredir peşinde olduğu Wilfried Zaha ile anlaşmaya vararak büyük bir çalıma imza attı. Sarı - kırmızılıların dün gece İstanbul'a getirdiği Fildişili futbolcunun transferi, dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Zaha'nın yanı sıra Icardi ile de anlaşmaya varan sarı - kırmızılılar için dünyaca ünlü ESPN'den yapılan paylaşım, gündeme oturdu. Resmi hesaptan atılan tweet, yaklaşık 4 milyon görüntülenmeye ulaştı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, transferde de büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Ezeli rakibi Fenerbahçe'ye çalım atarak Wilfried Zaha ile görüşmelere başlandığını resmen açıklayan sarı - kırmızılılar, dünya basınının gündemine oturdu.

Zaha'nın ardından Mauro Icardi transferinde de mutlu sona ulaşan Galatasaray için 10 milyonu aşkın takipçisi bulunan ünlü spor gazetesi ESPN'in Twitter hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti.

"RAKİPLER İÇİN PROBLEM OLACAK"

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Wilfried Zaha, Mauro Icardi ve Nicolo Zaniolo'nun fotoğraflarının bulunduğu ve 'Galatasaray'ın ileri üçlüsü rakipler için problem olacak' ifadesiyle atılan tweet, kısa süre içinde en çok paylaşılanlar arasındaki yerini aldı.

ESPN'den yapılan paylaşım, binlerce beğeni ve retweet alırken, 3.8 milyon kullanıcı tarafından görüntülendi.

ZAHA, İSTANBUL'A GELDİ

AA-20230723-31748523-31748519-GALATASARAYIN_TRANSFER_GORUSMELERINE_BASLADIGI_WILFRIED_ZAHA_ISTANBULA_GELDI (Large)

Öte yandan Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha, İstanbul'a geldi.

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Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Fildişi Sahilli oyuncuyu, sarı-kırmızılı taraftarlar bayraklarla ve meşalelerle karşıladı.

Galatasaray atkılarıyla görüntü veren Wilfried Zaha, taraftara üçlü çektirdi. Havalimanında herhangi bir açıklamada bulunmayan Zaha, ailesiyle birlikte kendisine ayrılan özel araçla alandan ayrıldı.

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