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Galatasaray'ın Zalgiris maçı kamp kadrosu açıklandı! Bakambu ve Torreira...

24.07.2023 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, 25 Temmuz Salı günü deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı öncesinde kadrosunu UEFA’ya bildirdi. Sarı-kırmızılılarda yeni sezon öncesi transfer edilen Cedric Bakambu ve sakatlığı bulunan Lucas Torreira listede yer almadı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yarın Litvanya ekibi Zalgiris ile deplasmanda yapacağı ilk maçın kamp kadrosu belli oldu.

BAKAMBU VE TORREIRA KADRODA YOK

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Sarı-kırmızılı futbol takımında yeni transferler Angelino ile Halil Dervişoğlu kadroda yer aldı. Cedric Bakambu ile tedavisi süren Lucas Torreira ise kamp kadrosuna dahil edilmedi.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 kişilik kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Fernando Muslera, Leo Dubois, Angelino, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Batuhan Şen, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Berk Balaban

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