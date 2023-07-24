Galatasaray'ın Zalgiris maçı kamp kadrosu açıklandı! Bakambu ve Torreira...

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yarın Litvanya ekibi Zalgiris ile deplasmanda yapacağı ilk maçın kamp kadrosu belli oldu.

BAKAMBU VE TORREIRA KADRODA YOK

Sarı-kırmızılı futbol takımında yeni transferler Angelino ile Halil Dervişoğlu kadroda yer aldı. Cedric Bakambu ile tedavisi süren Lucas Torreira ise kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 kişilik kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Fernando Muslera, Leo Dubois, Angelino, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Batuhan Şen, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Berk Balaban

