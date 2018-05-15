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Galatasaray, Inky Ajanaku'yu transfer etti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 15.05.2018 22:03 | Son Güncelleme

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, ABD’li oyuncu Inky Ajanaku'yu kadrosuna kattı. Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, tam adı Oyinkansola OluSeun Ajanaku olan 24 yaşındaki ABD’li orta oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Galatasaray, Inky Ajanaku'yu transfer etti

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, ABD’li oyuncu Inky Ajanaku'yu kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Ajanaku'nun kariyeri hakkında şu bilgiler yer aldı:

"2013 yılında Stanford Üniversitesi'ne adım atan Inky Ajanaku oldukça gösterişli bir kolej kariyerini geride bıraktı. 2013, 2014 ve 2016 yıllarında ABD'li voleybol antrenörleri tarafından sezonun altın karmasına seçilen Ajanaku, 2015 yılını ise yaşadığı diz sakatlığı yüzünden kaçırırken, 2016 yılında tarihin en genç yaş ortalamalı şampiyonu Stanford Üniversitesi'nin kaptanlığını üstlendi. Aynı yıl, 'Yılın Oyuncusu' ve 'En Değerli Oyuncu' dahil birçok ödülü de kazanan ABD'li voleybolcu geçtiğimiz sezon İsviçre'nin Volero Zürih takımı ile profesyonel sözleşmesini imzaladı."

ABD'li oyuncunun 2015 yılında Pan Amerikan Oyunları'nda altın madalya kazanan milli takımın bir parçası olduğu belirtilen açıklamada ayrıca, "Ajanaku, kolej kariyerinin son sezonunda Stanford Üniversitesi'nde set başına 3,74 sayı ortalaması ve kolej kariyerinin genelinde ataklarında yüzde 41'lik bir başarı oranı yakalamıştı" ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Inky Ajanaku

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