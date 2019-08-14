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Galatasaray İsmail Çipe'yi KAP'a bildirdi

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.08.2019 22:50 | Son Güncelleme

Galatasaray, İsmail Çipe'nin ayrılığını KAP'a bildirdi. Galatasaray, İsmail Çipe'nin İstikbal Mobilya Kayserispor'a 160 bin TL karşılığında 2 yıllığına kiralandığını duyurdu.

Galatasaray İsmail Çipe'yi KAP'a bildirdi

Galatasaray Kulübü, kaleci İsmail Çipe'nin Kayserispor'a kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz İsmail Çipe'nin 2019-2020 ve 2020-2021 futbol sezonlarının sonuna kadar Kayserispor Kulübü Derneği'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Kayserispor Kulübü Derneği Şirketimize net 160.000 TL geçici transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Kayserispor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir" denildi.

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Galatasaray ismail çipe

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