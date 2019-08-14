Galatasaray İsmail Çipe'yi KAP'a bildirdi

Galatasaray Kulübü, kaleci İsmail Çipe'nin Kayserispor'a kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz İsmail Çipe'nin 2019-2020 ve 2020-2021 futbol sezonlarının sonuna kadar Kayserispor Kulübü Derneği'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Kayserispor Kulübü Derneği Şirketimize net 160.000 TL geçici transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Kayserispor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir" denildi.
G.Saray dünya yıldızını KAP'a bildirdi!
Bursa'da bir Avrupa yolcusu daha!
Dünya yıldızının ailesi, Trabzonspor için geldi!
Altyapı İbrahim Akın'a emanet
Manchester United'dan F.Bahçe'ye geliyor!
Cimbom'dan transfer bombası! Duyurdular
Fenerbahçe'de hazırlıklar tam gaz
Maç sebebiyle 15 bin polis görevlendirildi
'Beşiktaş çok büyük bir kulüp'
Özdemir Ceferin ile buluştu
Bayern Münih, Ivan Perisic'i kiraladı
İstanbul'da tarih yazacak
İbrahim Akın futbolu bıraktı
Beşiktaş'ta forma numaraları belli oldu
Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum