Galatasaray, Ismail Jakobs'u resmen açıkladı! Maliyeti belli oldu... Taraftara Osimhen mesajı!

Galatasaray, uzun süredir aradığı sol beki Fransa'dan buldu.

Monaco'dan renklerine bağladığı Ismail Jacobs'u KAP'a bildirdi.

Sarı - kırmızılılar oyuncuyu dün gece İstanbul'a getirmişti.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcu Ismail Joshua Jakobs ve kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2024-2025 sezonu için zorunlu satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre futbolcunun kulübüne net 1.000.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcuya ise 2024-2025 futbol sezonu için net 2.100.000 euro garanti ücret ödenecektir.

Buna ek olarak futbolcunun zorunlu satın alma bedeli 8.000.000 euro'dur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TARAFTARA OSİMHEN MESAJI

Galatasaray, Derrick Köhn'ün ayrılığının ardından yeni sol bek Joshua Jakobs'u sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile tanıttı. Jakobs’un duyursundaki videoda Osimhen’in de paylaştığı “A Word Is Enuff For 9ice” şarkısı yer aldı. Aynı zamanda videonun sonundaki formada dikkatleri çekti.