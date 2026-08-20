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Galatasaray ısrarla istiyordu! Tottenham'dan transfer yanıtı geldi

Galatasaray, orta saha transferinde Tottenham forması giyen Pape Matar Sarr için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların 23 yaşındaki futbolcu adına yaptığı 18 milyon euroluk teklif İngiliz ekibi tarafından reddedilirken, Tottenham 25 milyon euro talep ediyor.

Galatasaray ısrarla istiyordu! Tottenham'dan transfer yanıtı geldi
Cevdet Berker İşleyen
Pape Sarr

Pape Sarr

SEN Senegal
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Tottenham Hotspur
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Galatasaray, orta saha transferi için çalışmalarını sürdürürken Tottenham forması giyen Pape Matar Sarr'ı gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların, Senegalli futbolcunun transferi için İngiliz kulübüne resmi teklif yaptığı öne sürüldü.

GALATASARAY'DAN RESMİ TEKLİF

Galatasaray ısrarla istiyordu! Tottenham dan transfer yanıtı geldi 1

Sacha Tavolieri'nin haberine göre Galatasaray, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için Tottenham'ın kapısını 18 milyon euroluk teklifle çaldı. Ancak Premier Lig ekibi, sarı-kırmızılıların bu teklifini kabul etmeyerek geri çevirdi.

TOTTENHAM'IN BEKLENTİSİ 25 MİLYON EURO

Galatasaray ısrarla istiyordu! Tottenham dan transfer yanıtı geldi 2

Tottenham'ın Pape Matar Sarr için istediği bonservis bedelinin 25 milyon euro olduğu belirtildi. Galatasaray'ın transferde ısrarcı olması halinde taraflar arasında yeni görüşmelerin gerçekleşebileceği ifade edildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray ısrarla istiyordu! Tottenham dan transfer yanıtı geldi 3

Sarr, geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla toplam 37 karşılaşmada görev aldı. Senegalli futbolcu bu maçlarda 2 gol ve 4 asist üreterek takımının orta saha rotasyonunda önemli bir rol üstlendi.

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