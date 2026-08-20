Galatasaray ısrarla istiyordu! Tottenham'dan transfer yanıtı geldi

Galatasaray, orta saha transferi için çalışmalarını sürdürürken Tottenham forması giyen Pape Matar Sarr'ı gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların, Senegalli futbolcunun transferi için İngiliz kulübüne resmi teklif yaptığı öne sürüldü.

GALATASARAY'DAN RESMİ TEKLİF

Sacha Tavolieri'nin haberine göre Galatasaray, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için Tottenham'ın kapısını 18 milyon euroluk teklifle çaldı. Ancak Premier Lig ekibi, sarı-kırmızılıların bu teklifini kabul etmeyerek geri çevirdi.

TOTTENHAM'IN BEKLENTİSİ 25 MİLYON EURO

Tottenham'ın Pape Matar Sarr için istediği bonservis bedelinin 25 milyon euro olduğu belirtildi. Galatasaray'ın transferde ısrarcı olması halinde taraflar arasında yeni görüşmelerin gerçekleşebileceği ifade edildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Sarr, geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla toplam 37 karşılaşmada görev aldı. Senegalli futbolcu bu maçlarda 2 gol ve 4 asist üreterek takımının orta saha rotasyonunda önemli bir rol üstlendi.