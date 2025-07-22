Galatasaray istedi, Fenerbahçe devreye girdi... Yılın transfer bombası! Hakan Çalhanoğlu mesaj gönderdi: "Bu işi 48 saatte bitirelim"

Transfer sezonunun en ses getirecek hamlelerinden biri Hakan Çalhanoğlu oldu. Galatasaray taraftarı olmasıyla bilinen ve adı ciddi şekilde Galatasaray ile anılan İnter'in yıldızı için Fenerbahçe de devreye girdi.

Transfer için bizzat Ali Koç'un devrede olduğu belirtilirken, Fenerbahçe transferi bitirmek için yoğun çaba harcıyor.

İNTER'İN BEKLENTİSİ 30 MİLYON EURO

İtalyan ekibi İnter'in Hakan Çalhanoğlu için 30 milyon euro bonservis istediği belirtilirken, Fenerbahçe'nin işi 20-25 milyon bandına çekmeye çalıştığı aktarılıyor.

"BU İŞİ 48 SAATTE BİTİRELİM"

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu'nun mesaj gönderdiği belirtildi. Çalhanoğlu'nun "Bu işi 48 saatte bitirelim. Ben de İtalya'ya dönmeyeyim" dediği aktarıldı. Yıldız oyuncu transferin sonuçlanmaması durumunda İnter kampına katılacak ve süreci buradan takip edecek.

"ÇALHANOĞLU'NU 23'ÜNDE BURAYA BEKLİYORUZ"

Ayrıca İnter Başkanı Giuseppe Marotta yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hem oyuncuya hem de Inter'e saygı açısından ben bunun bir mesele haline gelmesini istemiyorum! Türkiye'den geldiği söylenen bu hayali taleplerle karşı karşıyayız ama bize hiçbir zaman direkt ulaşmıyorlar. Çalhanoğlu'nu 23'ünde buraya bekliyoruz"