SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Galatasaray istedi, Fenerbahçe kaptı! Jorge Jesus'un talimatıyla transfer bitmek üzere...

Galatasaray istedi, Fenerbahçe kaptı! Jorge Jesus'un talimatıyla transfer bitmek üzere...

01.08.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de kaleci arayışları devam ediyor. Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda Altay Bayındır'a yedek bir kaleci arayan sarı-lacivertliler yeni adayını buldu. Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlanmasının ardından tecrübeli eldivenle anlaşma noktasına gelindi. İşte detaylar...

Galatasaray istedi, Fenerbahçe kaptı! Jorge Jesus'un talimatıyla transfer bitmek üzere...

Fenerbahçe'de kaleye takviye yapılıyor. Forvet transferi konusunda mesafe kaydeden sarı-lacivertlilerde bir yandan da kaleci takviyesi için uğraşılıyor. Fenerbahçe'de uzun süren görüşmelerin ardından kaleci transferi bitme noktasına geldi.

BERKE ÖZER TAKIMDAN AYRILMIŞTI

2633813_810x458

Fenerbahçe'de yedek kaleci Berke Özer, sözleşme teklifini kabul etmeyerek takımdan ayrılmayı seçmişti. Fenerbahçe'de Berke Özer'in veda etmesinin ardından Altay Bayındır'a tek alternatif Osman Ertuğrul Çetin kaldı.

GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ...

gokhan-akkan-1555587898-21828

Galatasaray'ın da bir dönem istediği Rizesporlu Gökhan Akkan ile anlaşma noktasına gelen Fenerbahçe, kısa süre içinde bu transferi duyuracak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sörloth bu kez koptu geliyor! Fenerbahçe iddialarına böyle yanıt verdi...Sörloth bu kez koptu geliyor! Fenerbahçe iddialarına böyle yanıt verdi...
Beşiktaş maçında orta sahadan attı!Beşiktaş maçında orta sahadan attı!
Ali Koç'tan 'Putin' tezahüratı açıklaması!Ali Koç'tan 'Putin' tezahüratı açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2022 emekli promosyon ödemeleri 7 bin lirayı geçti...

2022 emekli promosyon ödemeleri 7 bin lirayı geçti...

Şivan Perwer'den İbrahim Tatlıses'e şok! "Tüm mal varlıklarına haciz konuldu"

Şivan Perwer'den İbrahim Tatlıses'e şok! "Tüm mal varlıklarına haciz konuldu"

Yok artık Balotelli! Yeni adresi taraftarları sinirden çileden çıkardı

Yok artık Balotelli! Yeni adresi taraftarları sinirden çileden çıkardı

Golü attıktan sonra heyecandan formasını çıkartınca sosyal medyada gündem oldu!

Golü attıktan sonra heyecandan formasını çıkartınca sosyal medyada gündem oldu!

Nwakaeme'nin yeni adresi belli oldu!

Nwakaeme'nin yeni adresi belli oldu!

Pazar günü imza atıyor! Kimse inanamıyor...

Pazar günü imza atıyor! Kimse inanamıyor...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Korku filmini andıran 26 saniye! “Yarı insan yarı hayvan”

Korku filmini andıran 26 saniye! “Yarı insan yarı hayvan”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Her gün damat gibi giyinip sokağa çıkıyor: Evlenmek istiyorum

Her gün damat gibi giyinip sokağa çıkıyor: Evlenmek istiyorum

Katil işte böyle kaçtı! Ağlama sesini komşular duyunca...

Katil işte böyle kaçtı! Ağlama sesini komşular duyunca...

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.