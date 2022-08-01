Galatasaray istedi, Fenerbahçe kaptı! Jorge Jesus'un talimatıyla transfer bitmek üzere...

Fenerbahçe'de kaleye takviye yapılıyor. Forvet transferi konusunda mesafe kaydeden sarı-lacivertlilerde bir yandan da kaleci takviyesi için uğraşılıyor. Fenerbahçe'de uzun süren görüşmelerin ardından kaleci transferi bitme noktasına geldi.

BERKE ÖZER TAKIMDAN AYRILMIŞTI

Fenerbahçe'de yedek kaleci Berke Özer, sözleşme teklifini kabul etmeyerek takımdan ayrılmayı seçmişti. Fenerbahçe'de Berke Özer'in veda etmesinin ardından Altay Bayındır'a tek alternatif Osman Ertuğrul Çetin kaldı.

GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ...

Galatasaray'ın da bir dönem istediği Rizesporlu Gökhan Akkan ile anlaşma noktasına gelen Fenerbahçe, kısa süre içinde bu transferi duyuracak.



