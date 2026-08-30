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Galatasaray istedi, Juventus kapıyor! Pape Matar Sarr'da transfer şoku

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Pape Matar Sarr'ın transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların da ilgilendiği Senegalli orta saha için Juventus'un Tottenham ile resmi görüşmelere başladığı ve oyuncuyla anlaşmaya vardığı bildirildi.

Galatasaray istedi, Juventus kapıyor! Pape Matar Sarr'da transfer şoku
Burak Kavuncu

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Pape Matar Sarr için Juventus devreye girdi. İtalyan devi, Tottenham'a 2 milyon euro kiralama bedeli ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım şartına bağlı 26 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu içeren teklif sundu.

JUVENTUS'TAN SARR HAMLESİ

Galatasaray istedi, Juventus kapıyor! Pape Matar Sarr da transfer şoku 1

Juventus, Pape Matar Sarr için Tottenham'ın kapısını çaldı. İtalyan ekibinin teklifinin 2 milyon euro kiralama bedeli ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım halinde devreye girecek 26 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu içerdiği belirtildi.

Taraflar arasındaki görüşmelerin satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinden sürdüğü aktarılırken, Juventus'un oyuncuyla kişisel şartlarda anlaşma sağladığı ifade edildi.

GALATASARAY'IN İLGİSİNE JUVENTUS ENGELİ

Galatasaray istedi, Juventus kapıyor! Pape Matar Sarr da transfer şoku 2

Galatasaray'ın da bir süredir Pape Matar Sarr için girişimde bulunduğu belirtiliyordu. Sarı-kırmızılıların ilgisinin ardından Juventus'un transfer yarışına dahil olması, Galatasaray açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Sarr'ın Tottenham'dan ayrılmak istediği de teknik direktör Roberto De Zerbi tarafından doğrulandı. İtalyan çalıştırıcı, Richarlison ve Kevin Danso'nun yanı sıra Pape Matar Sarr'ın da kendisine ayrılmak istediğini söylediğini açıkladı.

TOTTENHAM'DA AYRILIK SİNYALİ

Galatasaray istedi, Juventus kapıyor! Pape Matar Sarr da transfer şoku 3

23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Tottenham'da geride kalan sezonda 37 karşılaşmada görev aldı. Ancak yaz transfer döneminde kadrodaki rekabetin artmasıyla birlikte Sarr'ın takımdan ayrılmasına izin verilmesi gündeme geldi.

Juventus'un transferi kısa süre içerisinde tamamlamak istediği ve Tottenham ile görüşmelerin devam ettiği bildirildi. Galatasaray'ın ise gelişmeleri yakından takip ettiği ifade ediliyor.

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