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Galatasaray İsviçre kampını erteleyecek

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.06.2018 21:40 | Son Güncelleme

Galatasaray, yeni sezon çalışmalarının ilk etabını yapacağı İsviçre kampını erteleyecek. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in bu kararı almasındaki sebep ise, Dünya Kupası'ndaki oyuncularla daha fazla bir arada çalışmak istemesi olarak gösterildi.

Galatasaray İsviçre kampını erteleyecek

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, yeni sezon ilk etap kampına eksiksiz gitmek istiyor.

Dünya Kupası'nda forma giyen futbolcuların takıma katılması ile kadronun eksiksiz olmasını hedefleyen deneyimli teknik adam, bu nedenle sarı kırmızılı takımın İsviçre'nin Zürih kentinde yapacağı ilk etap çalışmalarının başlangıç tarihini erteleme kararı aldı.

Çalışmalarına İstanbul'da başlayarak olan Galatasaray, belirlenen yeni tarihte rötarlı bir şekilde İsviçre'nin Zürih kentine gidecek ve yurt dışı kampının ilk ayağını yapacak.

Galatasaray Kulübü geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İstanbul'daki çalışmaların ardından takımın 1 Temmuz'da Zürih'e gideceğini ve 12 Temmuz'da İstanbul'a geri döneceğini açıklamıştı.

(DHA)

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Galatasaray fatih terim

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