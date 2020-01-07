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  4. Galatasaray Jesse Sekidika transferinde mutlu sona ulaştı

Galatasaray Jesse Sekidika transferinde mutlu sona ulaştı

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.01.2020 21:52 | Son Güncelleme

Galatasaray, Eskişehirspor forması giyen Jesse Sekidika transferinde mutlu sona ulaştı.

Galatasaray Jesse Sekidika transferinde mutlu sona ulaştı

Galatasaray, Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'den sonra 3. transferini de gerçekleştirdi. Sarı kırmızılılar 23 yaşındaki Nijeryalı oyuncuyu Jesse Sekidika kadrosuna kattı.

Eskişehirspor forması ile gösterdiği başarılı performans sonrasında Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Göztepe ve Konyaspor'un talip olduğu oyuncu tercihini sarı kırmızılı kulüpten yana kullandı. Pazartesi günü, Jesse Sekidika, menajeri ve sarı kırmızılı yöneticiler bir araya geldi. Galatasaray, Sekidika ile 3.5 yıllığına anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılı kulübün Jesse Sekidika'nın transferini yarına kadar resmi olarak açıklayıp Nijeryalı oyuncunun da Cuma günü Antalya'da başlayacak olan hazırlık kampı kadrosunda yer alacağı belirtildi.

JESSE SEKİDİKA KİMDİR?

14 Temmuz 1996 Nijerya doğumlu olan Jesse Sekidika, başta sol kanat olmak üzere her iki kanatta ve forvette forma giyebiliyor. Tam adı Jesse Tamunobaraboye Sekidika olan 23 yaşındaki futbolcu, Eskişehirspor'a geçen sezon transfer oldu.

Sırp ekibi Napredak Krusevac'tan 60 bin euro bonservis bedeliyle alınan Jesse Sekidika, bu sezon Eskişehirspor formasıyla 16 maçta 8 gol ve 2 asiste imza attı. Nijeryalı futbolcu futbol eğitimini Benfica ve Stoke City gibi kulüplerde aldı.

(FutbolArena)


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