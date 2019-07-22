Galatasaray Josef de Souza ve Morgan Schneiderlin ile anlaştı! Fatih Terim Wanyama'yı istiyor

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray bir forvet ve bir orta saha transferi ile güçlenmek istiyor.

Badou Ndiaye'nin Stoke City'e dönmesi ve Fernando'nun Sevilla'ya transfer olmasının ardından Jean Michael Seri'yi kadrosuna katan sarı kırmızılıların orta saha rotasyonunda Selçuk İnan ve Ryan Donk bulunuyor.

Goal Türkiye'den Yağız Okul'un edindiği bilgilere göre Galatasaray daha önce Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza ve bonservisi Everton’da olan Morgan Schneiderlin ile anlaşmaya vardı.

Ancak Fatih Terim’in gözü başka bir yıldızda. Deneyimli teknik adam, Tottenham’dan Victor Wanyama’yı transfer etmek istiyor.

Fatih Terim, geride kalan sezonda Şampiyonlar Ligi finali oynayan Tottenham'da rotasyonun bir parçası olan Wanyama için şartların zorlanmasını istedi.

Galatasaray, Wanyama için yapılan girişimlerden sonuç alamazsa Morgan Schneiderlin ve Josef de Souza’dan birini kadrosuna katacak.

