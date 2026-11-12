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Türkiye'ye Belçika maçında kötü haber! Yıldız isim cezalı oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika'yı konuk eden A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın 33. dakikasında 2-1 geriye düştü. Arda Güler'in nefis frikik golüyle öne geçen milliler, kısa sürede kalesinde gördüğü iki golle sarsılırken Ozan Kabak'tan gelen haber moralleri daha da bozdu.

Türkiye'ye Belçika maçında kötü haber! Yıldız isim cezalı oldu
Burak Kavuncu

A Milli Takım'ın Belçika karşısında yaşadığı skor dezavantajının yanı sıra Ozan Kabak'tan da kötü haber geldi. Milli futbolcu, Fransa karşılaşması öncesinde önemli bir engelle karşılaştı.

ARDA GÜLER'DEN NEFİS FRİKİK GOLÜ

Türkiye ye Belçika maçında kötü haber! Yıldız isim cezalı oldu 1

Karşılaşmanın 20. dakikasında Türkiye, Arda Güler'in kullandığı etkileyici frikik vuruşuyla öne geçti. Ancak Belçika, 27 ve 31. dakikalarda bulduğu gollerle skoru 2-1'e çevirdi.

OZAN KABAK FRANSA MAÇINDA YOK

Türkiye ye Belçika maçında kötü haber! Yıldız isim cezalı oldu 2

A Milli Takım'da Ozan Kabak, Belçika karşılaşmasında gördüğü kartın ardından Fransa maçı öncesinde cezalı duruma düştü. Milli futbolcu, bu gelişme nedeniyle Türkiye'nin Fransa ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

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Belçika Ozan Kabak milli takım
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