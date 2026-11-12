Türkiye'ye Belçika maçında kötü haber! Yıldız isim cezalı oldu

A Milli Takım'ın Belçika karşısında yaşadığı skor dezavantajının yanı sıra Ozan Kabak'tan da kötü haber geldi. Milli futbolcu, Fransa karşılaşması öncesinde önemli bir engelle karşılaştı.
Karşılaşmanın 20. dakikasında Türkiye, Arda Güler'in kullandığı etkileyici frikik vuruşuyla öne geçti. Ancak Belçika, 27 ve 31. dakikalarda bulduğu gollerle skoru 2-1'e çevirdi.
A Milli Takım'da Ozan Kabak, Belçika karşılaşmasında gördüğü kartın ardından Fransa maçı öncesinde cezalı duruma düştü. Milli futbolcu, bu gelişme nedeniyle Türkiye'nin Fransa ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.
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