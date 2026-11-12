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Arda Güler'in müthiş frikik golü, Sergen Yalçın'ın Denizlispor'a attığı gole benzetildi! Sosyal medya yıkılıyor

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile oynadığı mücadelede sahneye çıkan Arda Güler, kaydettiği muhteşem frikik golüyle geceye damgasını vurdu. Ay-Yıldızlıların yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'ın kulübedeki ilk maçında gelen bu enfes gol, genç hocanın futbolculuk döneminde Denizlispor'a attığı unutulmaz frikiği akıllara getirdi.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Arda Güler'in müthiş frikik golü, Sergen Yalçın'ın Denizlispor'a attığı gole benzetildi! Sosyal medya yıkılıyor
Emre Şen

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta A Milli Futbol Takımı'nın Belçika'yı konuk ettiği karşılaşmaya Arda Güler'in büyüleyici golü damga vurdu. Sergen Yalçın'ın A Milli Takım teknik direktörü olarak çıktığı ilk resmi maçta sorumluluk alan genç süper star, kullandığı serbest vuruşta topu ağlarla buluşturarak tribünleri ayağa kaldırdı.

SERGEN YALÇIN'IN DENİZLİSPOR GOLÜNE BENZETİLDİ

Arda Güler in müthiş frikik golü, Sergen Yalçın ın Denizlispor a attığı gole benzetildi! Sosyal medya yıkılıyor 1

Topa verdiği olağanüstü falso ve vuruş tekniğiyle kaleciyi çaresiz bırakan Arda Güler'in bu golü, futbolseverlere nostaljik anlar yaşattı. Genç yıldızın frikiği, teknik direktör Sergen Yalçın'ın futbolculuk kariyerinde Denizlispor ağlarına gönderdiği efsanevi serbest vuruş golüne benzetildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Arda Güler'in estetik vuruşu, golün hemen ardından sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Binlerce etkileşim ve paylaşım alan gol için futbolseverler, Sergen Yalçın'ın unutulmaz golü ile Arda Güler'in vuruşunu yan yana getirerek genç yıldızın tekniğine övgüler yağdırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Türkiye Arda Güler
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