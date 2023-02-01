Galatasaray Jovic'i bitirdi, bitiriyor! Oyuncu ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar teklifini Fiorentina'ya iletti!

Süper Lig'de yakaladığı 10 maçlık müthiş seriyle zirveye kurulan Galatasaray, transferde büyük oynuyor. Icardi'nin önümüzdeki yıl takımdan ayrılma ihtimaline karşı şimdiden planlarını yapan sarı-kırmızılılar Fiorentina'nın yıldız golcüsü Jovic ile anlaşma sağladı.

TEKLİF İTALYANLARA GİTTİ

Jovic ile her konuda anlaşma sağlayan Galatasaray, teklifini Fiorentina'ya iletti. 25 yaşındaki oyuncuyu yıllık ücreti karşılığında renklerine bağlamayı planlayan Galatasaray, beklemeye geçti.

TOPLAM BONSERVİSİ 95 MİLYON EURO

Bugüne kadar yaptığı transferlerle kendisi için 95 milyon Euro harcatan Jovic, yeniden sıçrama yapıp Avrupa arenasında boy göstermek istiyor. Galatasaray'ın yükselen grafiği nedeniyle sarı-kırmızılılara gelmek isteyen Sırp golcü Fiorentina'dan haber bekliyor.

