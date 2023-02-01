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Galatasaray Jovic'i bitirdi, bitiriyor! Oyuncu ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar teklifini Fiorentina'ya iletti!

01.02.2023 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta gösterdiği başarılı performansın ardından 63 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olmuştu. İspanyol devinde tutunamayan Jovic, sezon başında Fiorentina'ya bedelsiz olarak imza atmıştı. Kariyerinde yeni bir sıçrama yapmak isteyen Jovic'e Galatasaray talip oldu. Sırp golcü ile prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılılar Fiorentina ile görüşmeye başladı.

Galatasaray Jovic'i bitirdi, bitiriyor! Oyuncu ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar teklifini Fiorentina'ya iletti!
Luka Jovic

Luka Jovic

SIR Sırbistan
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
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Süper Lig'de yakaladığı 10 maçlık müthiş seriyle zirveye kurulan Galatasaray, transferde büyük oynuyor. Icardi'nin önümüzdeki yıl takımdan ayrılma ihtimaline karşı şimdiden planlarını yapan sarı-kırmızılılar Fiorentina'nın yıldız golcüsü Jovic ile anlaşma sağladı.

TEKLİF İTALYANLARA GİTTİ

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Jovic ile her konuda anlaşma sağlayan Galatasaray, teklifini Fiorentina'ya iletti. 25 yaşındaki oyuncuyu yıllık ücreti karşılığında renklerine bağlamayı planlayan Galatasaray, beklemeye geçti.

TOPLAM BONSERVİSİ 95 MİLYON EURO

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Bugüne kadar yaptığı transferlerle kendisi için 95 milyon Euro harcatan Jovic, yeniden sıçrama yapıp Avrupa arenasında boy göstermek istiyor. Galatasaray'ın yükselen grafiği nedeniyle sarı-kırmızılılara gelmek isteyen Sırp golcü Fiorentina'dan haber bekliyor.

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