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Galatasaray Juventus'tan ayrılan yıldız futbolcu Claudio Marchisio için hamle yaptı

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.08.2018 13:18 | Son Güncelleme

Galatasaray, Juventus’tan ayrılan yıldız oyuncu Claudio Marchisio’nun transferi için hamle yaptı. Aslan’ın dışında Avrupa devleri de onu istiyor.

Galatasaray Juventus'tan ayrılan yıldız futbolcu Claudio Marchisio için hamle yaptı

Galatasaray transferde atağa geçti... Sarı-Kırmızılılar, dün Juventus ile yollarını ayıran Claudio Marchisio'nun peşine düştü. Cimbom, 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeri ile temasa geçti ve oyuncunun şartlarını öğrendi. Yıldız oyuncuyla, G.Saray arasındaki görüşmelerin birkaç gün daha sürecek.

İSPANYOLLAR PUSUDA

Marchisio Galatasaray dışında birçok Avrupa kulübünü daha peşinden koşturuyor. Özellikle İspanyollar kulüplerinin İtalyan yıldızı transfer etmek için çok ısrarcı oldukları öğrenildi. 2008 yılından beri Juventus'ta forma giyen Marchisio, bitmek bilmez enerjisi ve top tekniğiyle Galatasaray'ın aradığı türden bir oyuncu. Cimbom, bu transferde aceleci olmayacak

55 KEZ MİLLİ TAKIMDA OYNADI

55 kez İtalya Milli Takım forması giyen Claudio Marchisio, bu karşılaşmalarda 5 kez fileleri havalandırmayı başardı. Tecrübeli oyuncunun kariyerine hangi takımda devam edeceği birkaç gün içinde netlik kazanacak. (TAKVİM)


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray juventus Claudio Marchisio

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