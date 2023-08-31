SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray kaçıncı torbada? 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Galatasaray'ın rakipleri kim?

Galatasaray kaçıncı torbada? 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Galatasaray'ın rakipleri kim?

31.08.2023 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Galatasaray'ın kaçıncı torbada olduğu merak konusu oldu. Play-Off Turu’nda Molde’yi geçen sarı-kırmızılı temsilcimizin 17. kez gruplarda mücadele etmeye hak kazanmasının ardından birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Peki, 2023 – 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi bugün saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Peki, Galatasaray kaçıncı torbada? 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Galatasaray'ın rakipleri kim?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi için geri sayım başladı. Bu sene Şampiyonlar Ligi’nde 1 temsilcimiz (Galatasaray), Konferans Ligi’nde ise 3 takımımız (Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor) mücadele ediyor. 2023-2024 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. 2023 Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Galatasray'ın rakipleri merak konusu oldu. Peki, Galatasaray için UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? İşte detaylar...

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİNDE KAÇINCI TORBADA?

Monaco'da düzenlenecek kura çekimi TSİ 20.00'de başlayacak.

Gruplarda mücadele edecek 32 takımın 29 ise belli oldu.

Galatasaray'ın 4. torbadan katılacağı Şampiyonlar Ligi'nde torbalar da netleşti.

Şampiyonlar Ligi takımları ve katılacakları torbalar şu şekilde:

1. TORBA: Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord

2. TORBA: Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal

3. TORBA: Shakhtar Donetsk, Salzburg, Rangers ya da PSV, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Young Boys

4. TORBA: Galatasaray, Real Sociedad, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, Lens, AEK Atina ya da Antwerp, Kopenhag ya da Rakow

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 2023 – 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın rakipleri!

2023 - 2024 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi bugün (31 Ağustos 2023 Perşembe) saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 2023 – 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın rakipleri!

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi TV8,5'da canlı olarak ekrana gelecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
UEFA'dan sürpriz Şampiyonlar Ligi kararıUEFA'dan sürpriz Şampiyonlar Ligi kararı
Fenerbahçe'de şaşırtan Batshuayi gelişmesi!Fenerbahçe'de şaşırtan Batshuayi gelişmesi!
Melissa Vargas'a skandal hareket!Melissa Vargas'a skandal hareket!
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi uefa şampiyonlar ligi kura çekimi UEFA ligi grup kura çekimi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Her karesi ayrı bir olay ama gerçek çok başka...

Her karesi ayrı bir olay ama gerçek çok başka...

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Saniyeler içinde tepki verdi! Boğulmaktan böyle kurtardı

Saniyeler içinde tepki verdi! Boğulmaktan böyle kurtardı

Ağzını açınca şoke oldu! “Tıpkı insan gibi"

Ağzını açınca şoke oldu! “Tıpkı insan gibi"

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.