Galatasaray kaçıncı torbada? 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Galatasaray'ın rakipleri kim?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi için geri sayım başladı. Bu sene Şampiyonlar Ligi’nde 1 temsilcimiz (Galatasaray), Konferans Ligi’nde ise 3 takımımız (Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor) mücadele ediyor. 2023-2024 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. 2023 Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Galatasray'ın rakipleri merak konusu oldu. Peki, Galatasaray için UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? İşte detaylar...

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİNDE KAÇINCI TORBADA?

Monaco'da düzenlenecek kura çekimi TSİ 20.00'de başlayacak.

Gruplarda mücadele edecek 32 takımın 29 ise belli oldu.

Galatasaray'ın 4. torbadan katılacağı Şampiyonlar Ligi'nde torbalar da netleşti.

Şampiyonlar Ligi takımları ve katılacakları torbalar şu şekilde:

1. TORBA: Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord

2. TORBA: Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal

3. TORBA: Shakhtar Donetsk, Salzburg, Rangers ya da PSV, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Young Boys

4. TORBA: Galatasaray, Real Sociedad, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, Lens, AEK Atina ya da Antwerp, Kopenhag ya da Rakow

2023 - 2024 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi bugün (31 Ağustos 2023 Perşembe) saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi TV8,5'da canlı olarak ekrana gelecek.

