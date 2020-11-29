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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'na koronavirüs şoku!

BASKETBOL HABERLERİ  | 29.11.2020 14:27 | Son Güncelleme

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Euroleague Women organizasyonunun Macaristan'da düzenlenecek birinci grup aşamasına katılmayacak. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada son bir haftada üç oyuncunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı ve 1-4 Aralık tarihinde Macaristan'da düzenlenecek turnuvaya katılmama kararının alındığı belirtildi.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'na koronavirüs şoku!

Galatasaray Kulübü, kadın basketbol takımın pozitif vakalar sebebiyle EuroLeague Women birinci grup aşamasına katılamayacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılılardan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Galatasaray Kadın Basketbol Takımımız, 1-4 Aralık 2020 tarihleri arasında Macaristan'ın Sopron kentinde düzenlenecek EuroLeague Women birinci grup aşamasına takımımızda son bir haftada üç oyuncumuzun PCR testlerinin pozitif çıkması ve oyuncularımızın Covid-19 semptomları göstermesi sebebiyle katılmayacaktır. Oyuncu, idari ve teknik heyetimizin geri kalanının PCR testleri negatif olmasına rağmen, FIBA Avrupa ile yapılan görüşmeler ve FIBA Sağlık Komisyonu'nun tavsiyesi ışığında ekibimizin birinci dereceden temaslı olarak kabul edilmesi ve yüksek risk taşıması sebebiyle takımımızın katılımı bu turnuva için iptal olmuştur. Takımımızın turnuvada oynayacağı maçların statüsü hakkındaki karar, ilgili makamlar tarafından ileri bir tarihte açıklanacaktır" ifadelerine yer verildi.

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