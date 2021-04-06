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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif

06.04.2021 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kulübü, kadın basketbol takımında oyuncu ve teknik ekipten 4 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif

Sarı-kırmızlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına 5 Nisan Pazartesi ve 6 Nisan Salı günü yapılan Kovid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve toplamda dört oyuncu/teknik ekip mensubumuzun daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu sonuçlarla birlikte takımımızdaki toplam pozitif vaka sayısı on yedi olmuştur. Oyuncu ve teknik ekip mensuplarımızın tedavi protokolü ve kontrol süreci başlamıştır."

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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