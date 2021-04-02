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Galatasaray Kadın Basketbol takımında 5 oyuncunun testi pozitif

02.04.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray kadın basketbol takımında 5 oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Galatasaray Kadın Basketbol takımında 5 oyuncunun testi pozitif

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, beş sporcusunun Kovid 19 PCR testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı kırmızılı takımdan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına bu sabah yapılan Kovid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve beş oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır. Takımımız 3 Nisan Cumartesi günü sabah saatlerinde kontrol amaçlı bir testten daha geçecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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