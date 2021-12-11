YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Galatasaray Kadın Judo Takımı, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu

Galatasaray Kadın Judo Takımı, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu

11.12.2021 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kadın Judo Takımı, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kadın Judo Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde birinci oldu.

Avrupa Judo Birliği (EJU) tarafından Avrupa Kulüpler Şampiyonası kapsamında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvada Türkiye'yi temsil eden sarı-kırmızılı ekip, D Grubu'nda ev sahibi ülkeden Orleans Loirent'i 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde İspanya'nın Valencia takımını yine 3-2'lik skorla geçen Galatasaray, finalde ise yine ev sahibi ülkeden RSC Champigny ile karşılaştı. Final müsabakasında RSC Champigny karşısında 5-0'lık net bir galibiyet alan sarı-kırmızılılar, şampiyonluğa ulaştı.

Galatasaray Judo Şubesi A Takımlar Antrenörü Ercan Çakıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlk turda Orleans'ı yarı finalde de Valencia'yı 3-2'lik skorlarla geçtik. Finalde de son şampiyon ve önemli yıldızları olan Champigny'yi 5-0 yenerek şampiyon olduk. Bu çok önemli bir başarı. Bu gururu yaşadığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Annesi ameliyat öncesi itiraf etti! Mezarı açılacakAnnesi ameliyat öncesi itiraf etti! Mezarı açılacak
Annesi ameliyat öncesi itiraf etti! Mezarı açılacakAnnesi ameliyat öncesi itiraf etti! Mezarı açılacak
Fatih’te Türkmenistan uyruklu bir üniversite öğrencisi evinde ölü bulunduFatih’te Türkmenistan uyruklu bir üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

İstanbul Namaz Vakitleri 11 Aralık Cumartesi

İmsak
06:40
Sabah
08:12
Öğle
13:02
İkindi
15:22
Akşam
17:43
Yatsı
19:09

İstanbul Nöbetçi Eczaneler11 Aralık Cumartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bursa'da PTT'nin yeni konseptli hizmet binası açıldı

Bursa'da PTT'nin yeni konseptli hizmet binası açıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Boluspor, Adanaspor maçında galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Boluspor, Adanaspor maçında galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Adana'da kaza yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı

Adana'da kaza yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı

Denizli'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Denizli'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.