Galatasaray kafilesi, Sivas'a geldi

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray, Sivas'a geldi.

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, taraftar karşıladı.

Taraftar, çiçek verdikleri teknik direktör Fatih Terim ve futbolcularla fotoğraf çektirdi. Bazı taraftar meşale yakarak takımlarına sevgi gösterisinde bulundu.

Galatasaray takımı, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray, yarın saat 18.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.



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