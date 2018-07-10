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G.Saray'ın yeni transferini açıkladılar!

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.07.2018 17:50 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Kardemir Karabükspor'dan 23 yaşındaki kaleci Çağlar Şahin Akbaba'yı transfer ettiği iddia edildi.

G.Saray'ın yeni transferini açıkladılar!

Son dakika haberine göre; Galatasaray'ın Kardemir Karabükspor'dan kaleci Çağlar Şahin Akbaba'yı transfer ettiği iddia edildi.

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, aradığı yerli kaleciyi Karabük'te buldu. Karabük basını, Galatasaray'ın Kardemir Karabükspor'un 23 yaşındaki kalecisi Çağlar Şahin Akbaba'yı transfer ettiğini yazdı.

Çağlar Şahin Akbaba

ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA KİMDİR?
Çağlar Şahin Akbaba 17 Mart 1995 İzmir Konak doğumlu. Futbola 2006 yılında Bucaspor alt yapısında başladı. 2015 yılına kadar Bucaspor forması giydi. 2016 yılında ise Elazığspor'a transfer oldu.

1.87 boyundaki kaleci geçen sezon ise Kardemir Karabükspor'a transfer oldu. Süper Lig'de geçen sezon 12 maçta forma giydi. Galatasaray'ın Karabükspor'u 7-0 yendiği maçta kaledeydi. Uzun süredir Galatasaray'ın genç kaleci ile ilgilendiği biliniyordu. 2013 yılında 1 kez milli oldu ve U19 Milli Takım'ına davet aldı.

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