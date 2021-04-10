Galatasaray Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda? Aslan, Karagümrük’ü ağırlıyor

Süper Lig'de heyecan tam gaz devam ediyor. 34. hafta maçında Galatasaray ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Lig'de şampiyonluk için yeniden potaya girmek isteyen ve bundan sonraki maçlarını kazanmanın planlarını yapan Sarı Kırmızılıların artık puan kaybına tahammül yok. Öteki yandan 8. sırada bulunan ve ilk 5'e girmek için mücadele eden Kırmızı Siyahlılar ise deplasmanda oynayacağı maçta güçlü rakibi yenmenin planlarını yapıyor.
Galatasaray Süper Lig'in 34. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. 10 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak maç BeIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ali Palabıyık'ın düdük çalacağı maçta yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Erdinç Sezertam yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemliğini ise Sarper Barış Saka üstlenecek.
Muslera, Etebo, Saracchi, Fernandes, Feghouli, Mohamed, Şener, Donk, Ömer, Arda, Onyekuru
Viviano, Roco, Sobiech, Balkovec, Lens, Castro, Zukanovic, Jimmy, Salibur, Biglia, Koray
Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Sarı Kırmızılılarda sakatlıkları bulunan 2 isim bu maçta forma giyemeyecek. Aslanda Kerem Aktürkoğlu ve Taylan Antalyalı sakatlıkları sebebiyle Karagümrük karşısında forma giyemeyecek. Öte yandan Cimbomda kart cezalısı isim bulunmuyor.
Fatih Karagümrük deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı öncesi 3 oyuncusunun kadroda yer alması beklenmiyor. Kırmızı Siyahlılarda Alparslan Erdem, Fabio Borini ve Lucas Biglia sakatlıklarından dolayı Sarı Kırmızılılara karşı forma giyemeyecek.
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