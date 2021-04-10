SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda? Aslan, Karagümrük’ü ağırlıyor

Galatasaray Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda? Aslan, Karagümrük’ü ağırlıyor

10.04.2021 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında kendi sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Şampiyonluğun en iddialı adaylarından biri olan Sarı Kırmızılılar evinde oynayacağı maçta rakibini yenmeyi planlıyor. Kırmızı Siyahlılar ise son haftalarda yükselen performansını sürdürmeye devam ederek rakibini yenmek istiyor. Peki, Galatasaray Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda? Aslan, Karagümrük’ü ağırlıyor

Süper Lig'de heyecan tam gaz devam ediyor. 34. hafta maçında Galatasaray ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Lig'de şampiyonluk için yeniden potaya girmek isteyen ve bundan sonraki maçlarını kazanmanın planlarını yapan Sarı Kırmızılıların artık puan kaybına tahammül yok. Öteki yandan 8. sırada bulunan ve ilk 5'e girmek için mücadele eden Kırmızı Siyahlılar ise deplasmanda oynayacağı maçta güçlü rakibi yenmenin planlarını yapıyor.

GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray Süper Lig'in 34. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. 10 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak maç BeIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ali Palabıyık'ın düdük çalacağı maçta yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Erdinç Sezertam yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemliğini ise Sarper Barış Saka üstlenecek.

Galatasaray Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda? Aslan, Karagümrük’ü ağırlıyor

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Muslera, Etebo, Saracchi, Fernandes, Feghouli, Mohamed, Şener, Donk, Ömer, Arda, Onyekuru

KARAGÜMRÜK MUHTEMEL 11

Viviano, Roco, Sobiech, Balkovec, Lens, Castro, Zukanovic, Jimmy, Salibur, Biglia, Koray

Galatasaray Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda? Aslan, Karagümrük’ü ağırlıyor

SARI KIRMIZILI EKİBİN 2 OYUNCUSU EKSİK

Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Sarı Kırmızılılarda sakatlıkları bulunan 2 isim bu maçta forma giyemeyecek. Aslanda Kerem Aktürkoğlu ve Taylan Antalyalı sakatlıkları sebebiyle Karagümrük karşısında forma giyemeyecek. Öte yandan Cimbomda kart cezalısı isim bulunmuyor.

Galatasaray Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda? Aslan, Karagümrük’ü ağırlıyor

KARAGÜMRÜK'TE 3 EKSİK VAR

Fatih Karagümrük deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı öncesi 3 oyuncusunun kadroda yer alması beklenmiyor. Kırmızı Siyahlılarda Alparslan Erdem, Fabio Borini ve Lucas Biglia sakatlıklarından dolayı Sarı Kırmızılılara karşı forma giyemeyecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamayı delip kaza yaptı! Alkollü sürücünün yalanını polis böyle ortaya çıkardıKısıtlamayı delip kaza yaptı! Alkollü sürücünün yalanını polis böyle ortaya çıkardı
G.Saray'ın sol bek hedefi Patrick van AanholtG.Saray'ın sol bek hedefi Patrick van Aanholt
Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
utanmazlar çıkıp buna cevap verirler oynanan bu kötü futbolun hesabını kimseye soramayacak kadar yüreksiz insanlar toplulugu donk bilerek kart gördü futbolcu bilerek oynamıyor fatih gitsin diye evet havaya uçan milyon dolarlar artık bu parayı fatihten tahsil edersiniz sülükler

En Çok Okunan Haberler

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Simone Inzaghi Kovid-19'a yakalandı

Simone Inzaghi Kovid-19'a yakalandı

CSKA Moskova, Dyshawn Pierre'in peşinde!

CSKA Moskova, Dyshawn Pierre'in peşinde!

İşte G.Saray - Trabzonspor derbisinin tarihi

İşte G.Saray - Trabzonspor derbisinin tarihi

G.Saray'a bir başkan adayı daha

G.Saray'a bir başkan adayı daha

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Emre Belözoğlu ile yollar ayrılıyor

Emre Belözoğlu ile yollar ayrılıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Fatih Terim'den Sergen Yalçın'a gönderme

Fatih Terim'den Sergen Yalçın'a gönderme

Belhanda ezeli rakibe transfer oluyor!

Belhanda ezeli rakibe transfer oluyor!

Süper Lig ekibinin başkan adayı koronavirüsten hayatını kaybetti

Süper Lig ekibinin başkan adayı koronavirüsten hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.