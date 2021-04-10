Galatasaray Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda? Aslan, Karagümrük’ü ağırlıyor

Süper Lig'de heyecan tam gaz devam ediyor. 34. hafta maçında Galatasaray ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Lig'de şampiyonluk için yeniden potaya girmek isteyen ve bundan sonraki maçlarını kazanmanın planlarını yapan Sarı Kırmızılıların artık puan kaybına tahammül yok. Öteki yandan 8. sırada bulunan ve ilk 5'e girmek için mücadele eden Kırmızı Siyahlılar ise deplasmanda oynayacağı maçta güçlü rakibi yenmenin planlarını yapıyor.

GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray Süper Lig'in 34. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. 10 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak maç BeIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ali Palabıyık'ın düdük çalacağı maçta yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Erdinç Sezertam yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemliğini ise Sarper Barış Saka üstlenecek.

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Muslera, Etebo, Saracchi, Fernandes, Feghouli, Mohamed, Şener, Donk, Ömer, Arda, Onyekuru

KARAGÜMRÜK MUHTEMEL 11

Viviano, Roco, Sobiech, Balkovec, Lens, Castro, Zukanovic, Jimmy, Salibur, Biglia, Koray