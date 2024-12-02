Galatasaray karşısında aldığı 2 puan sonrası Arda Turan'dan paylaşım! Taraftardan beğeni yağmuru...

Süper Lig'in lideri Galatasaray, 14. hafta mücadelesinde sahasında takımın efsane isimlerinden Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.

GALATASARAY'A İKİNCİ KAYBINI YAŞATTI

Sarı-Kırmızılılar 1-0 geriye düştüğü rakibi karşısında skoru 2-1'e getirse de mücadelenin son bölümünde kalesinde gördüğü golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Cimbom zirve yarışında yara alırken, Kasımpaşa beraberliğinden sonra ligdeki 2. puan kaybını yaşamış oldu.

Galatasaray altyapısından yetişerek kariyerinde önemli başarılara imza atan ve şu an Eyüpspor'da teknik direktörlük yapan Arda Turan, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

TARAFTARDAN BEĞENİ YAĞMURU

Genç teknik adam, Galatasaray taraftar grubunun "yuvana hoş geldin Arda Turan" paylaşımını Instagram hikayesinde paylaştı. Arda Turan ayrıca bu paylaşımına nazar boncuğu ile birlikte sarı kırmızı kalp de koydu. Başarılı çalıştırıcının bu paylaşımı, Galatasaray taraftarları tarafından beğeni topladı.

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