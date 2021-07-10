Galatasaray Kasımpaşa hazırlık maçı canlı izle! GS Kasımpaşa hazırlık maçı hangi kanalda?

Galatasaray ile Kasımpaşa bugün karşı karşıya geliyor. Çekişmeli geçecek maç sonucunda kazananın hangi takım olacağı merak konusu. Peki GS Kasımpaşa hazırlık maçı hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa hazırlık maçı canlı izle! İşte ayrıntılar...

Galatasaray ve Kasımpaşa maçı 10 Temmuz 2021 Cumartesi gerçekleşecek. Galatasaray Kasımpaşa maçı Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda saat 19.00'da başlayacak. Söz konusu maç 13 Temmuz 2021 Salı ise Olympiakos’la Pire’de Karaiskaki Stadyumu’nda gerçekleşecek.

10 ve 13 Temmuz'da geçekleşecek iki hazırlık maçı D Smart 77. kanal Spor Smart’ta yayınlanacak. Öte yandan maç misli.com üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek. Misli.com üzerinden maçı canlı olarak izlemek için "buraya" tıklayın. İyi seyirler...



