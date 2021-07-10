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Galatasaray Kasımpaşa hazırlık maçı canlı izle! GS Kasımpaşa hazırlık maçı hangi kanalda?

10.07.2021 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolseverler "GS Kasımpaşa hazırlık maçı hangi kanalda?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Galatasaray ve Kasımpaşa Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. İki takım da maçı almak için elinden geleni yapacak. Galatasaray Kasımpaşa hazırlık maçı canlı izle! İşte ayrıntılar...

Galatasaray Kasımpaşa hazırlık maçı canlı izle! GS Kasımpaşa hazırlık maçı hangi kanalda?

Galatasaray ile Kasımpaşa bugün karşı karşıya geliyor. Çekişmeli geçecek maç sonucunda kazananın hangi takım olacağı merak konusu. Peki GS Kasımpaşa hazırlık maçı hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa hazırlık maçı canlı izle! İşte ayrıntılar...

Galatasaray ve Kasımpaşa maçı 10 Temmuz 2021 Cumartesi gerçekleşecek. Galatasaray Kasımpaşa maçı Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda saat 19.00'da başlayacak. Söz konusu maç 13 Temmuz 2021 Salı ise Olympiakos’la Pire’de Karaiskaki Stadyumu’nda gerçekleşecek.

10 ve 13 Temmuz'da geçekleşecek iki hazırlık maçı D Smart 77. kanal Spor Smart’ta yayınlanacak. Öte yandan maç misli.com üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek. Misli.com üzerinden maçı canlı olarak izlemek için "buraya" tıklayın. İyi seyirler...


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Kasımpaşa
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