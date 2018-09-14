Galatasaray 4 - 1 Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. İlk yarıda iki takımında kötü bir futbol sergilediği karşılaşmadan gol sesi çıkmadı.
İkinci devrede ise sahada Galatasaray fırtınası vardı. 55'te açılışı yapan isim Eren Derdiyok oldu. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrası Eren'in attığı gol VAR sistemi tarafından incelendi, daha sonra gol geçerli sayıldı.
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3 dakika sonra Ndiaye'nin pasında Garry Rodrigues sahneye çıktı ve fark ikiye çıktı: 2-0. Galatasaray fırtınası dakikalar ilerledikçe daha da arttı. 65'te yine başrolde Garry Rodrigues vardı, attığı muhteşem golle durumu 3-0 yaptı.
Dakikalar 76'yı gösterdiğinde Kasımpaşa Diagne'nin penaltıdan attığı golle farkı ikiye indirse de, 1 dakika sonra Serdar Aziz topu ağlara göndererek skoru 4-1 yaptı.
Kasımpaşa'nın 90+3'te Diagne, Galatasaray'ın ise 90+5'te Onyekuru ile attığı goller ofsayt nedeniyle iptal edildi. Galatasaray sahadan 4-1'lik rahat bir galibiyetle ayrılarak puanını 12 yaptı ve lig liderliğini Kasımpaşa'nın elinden aldı. Lige 4'te 4 ile başlayan Kasımpaşa'nın yenilmezlik serisi ise sona erdi.
GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇINDAN ÖNEMLİ POZİSYONLAR
DAKİKA 6: Göbekten gelişen Galatasaray atağında Garry Rodrigues'in vuruşu az farkla auta gitti.
DAKİKA 8: Diagne ceza sahası içinde topla buluştu, Nagatomo pozisyonu bozdu. Popov'un ceza sahası dışından şutu auta gitti.
DAKİKA 24: Sinan Gümüş'ün ceza sahasına girer girmez çektiği şut yandan dışarı çıktı.
DAKİKA 26: Trezeguet'in sol çaprazdan şutunda top Muslera'nın kucağında kaldı.
DAKİKA 27: Garry Rodrigues'in pasında Sinan topa dokunamadı ve meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.
DAKİKA 45: Trezeguet'nin ortasına iyi yükselen Ben Youssef, Muslera'dan önce kafa vuruşunu yaptı ancak topu auta yolladı.
DAKİKA 47: Kasımpaşa, Diagne ile çok tehlikeli geldi. Golcü futbolcunun vuruşunda Galatasaray savunması araya girdi.
DAKİKA 51: Linnes'in sağ kanattan ortasında Eren Derdiyok kafayı vurdu ancak top üstten auta gitti.
DAKİKA 55: Galatasaray sol kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahasında Eren Derdiyok'un şutuyla maçta 1-0 öne geçti. Gol, VAR tarafından faul şüphesiyle incelendi, daha sonra Bülent Yıldırım orta noktayı gösterdi.
DAKİKA 58: Galatasaray, bu kez Ndiaye'nin pasında topla buluşan Garry Rodrigues'in şutuyla skoru 2-0'a getirdi.
DAKİKA 65: Garry Rodrigues, sol köşeden kalecinin uzanamayacağı noktaya muhteşem vurdu ve durum 3-0 oldu.
DAKİKA 69: Ndiaye'nin ceza sahasının dışından vuruşu Kasımpaşalı oyunculara çarptı ve üst direkten kornere çıktı.
DAKİKA 76: Hakem Bülent Yıldırım, VAR kararına başvurarak verdiği penaltı kararı sonrası Diagne golü attı ve farkı ikiye indirdi: 3-1.
DAKİKA 77: Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşuna yükselerek kafayı vuran Serdar Aziz, Galatasaray adına 4. golü kaydetti.
GALATASARAY 4 - 1 KASIMPAŞA
STAT: Türk Telekom
HAKEMLER: Bülent Yıldırım, Mustafa Sönmez, Asım Yusuf Öz
GALATASARAY: Muslera, Linnes (Dk. 81 Mariano), Ozan Kabak, Serdar Aziz, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Sinan Gümüş (Dk. 85 Yunus Akgün), Emre Akbaba, Rodrigues (Dk. 80 Onyekuru), Eren Derdiyok
KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Pavelka, Sadiku, Eduok (Dk. 59 Özgür Çek), İlhan Depe (Dk. 70 Tarkan Serbest), Trezeguet (Dk. 90+2 Hasan Bilal), Diagne
GOLLER: Dk. 55 Eren Derdiyok, Dk. 59 ve 65 Rodrigues, Dk. 78 Serdar Aziz (Galatasaray), Dk. 76 Diagne (Penaltıdan) (Kasımpaşa)
SARI KARTLAR: Dk. 30 Eduok, Dk. 53 İlhan Depe (Kasımpaşa), Dk. 53 Rodrigues (Galatasaray)
GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇINDAN NOTLAR
Spor Toto Süper Lig'de 5'inci haftanın açılış karşılaşmasında ligin ikinci sırasında bulunan Galatasaray kendi sahasında lider Kasımpaşa'yı konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayan mücadelede hakem Bülent Yıldırım düdük çaldı. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Asım Yusuf Öz ve Mustafa Sönmez üstlendi.
OZAN KABAK İLK KEZ İLK 11'DE
Galatasaray'ın altyapısından yetişen 18 yaşındaki futbolcu Ozan Kabak, ilk kez sarı kırmızılı formayla bir maça ilk 11'de çıktı. Maicon'un sakatlığı, Ahmet Çalık'ın ise düşük formu nedeniyle şans bulan Ozan Kabak, kariyerinde ilk kez Galatasaray forması ile resmi bir maça ilk 11'de çıkma başarısı gösterdi.
TERİM'DEN 5 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının Trabzonspor ile oynadığı Süper Lig 4'üncü hafta mücadelesinin ilk 11'inden 6 değişikliğe gitti. Bordo mavili takım karşısında 4-0'lık ağır bir mağlubiyet alan kadronun yarısından fazlasını değiştiren deneyimli teknik adam, Mariano yerine Linnes'i, sakatlığı bulunan Maicon'un yerine Ozan'ı, Fernando yerine Donk'u, cezalı Belhanda yerine N'diaye'yi ve Onyekuru yerine ise Rodrigues'i ilk 11'de sahaya sürdü. Sarı kırmızılı takım sahaya Muslera, Linnes, Serdar, Ozan, Nagatomo, Donk, N'diaye, Rodrigues, Emre, Sinan, Eren ilk 11'i ile çıktı.
KEMAL ÖZDEŞ TEK DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ
Ligin ilk 4 haftasında aldığı 12 puanla liderlik koltuğuna oturan Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş, MKE Ankaragücü maçının 11'inde tek değişikliğe gitti. Ligin 3'üncü haftasında oynanan Ankaragücü maçına ilk 11'de başlayan Tarkan Serbest'in yerine Galatasaray karşısında David Pavelka forma giydi.
Kalede ilk 4 maçta olduğu gibi Ramazan Köse'ye forma şansı veren Özdeş, savunma dörtlüsünü Popov, Veysel, Youssef ve Veigneau'den oluşturdu. Savunmanın önünde Pavelka ve Sadiku ikilisi forma şansı bulurken, hücum bölgesinde İlhan, Eduok ve Trezeguet ilk 11'de yer buldu. Kemal Özdeş forvette ise ilk 4 haftada attığı 6 golle takımını sırtlayan Mbaye Diagne'ye görev verdi.
METİN OKTAY UNUTULMADI
Galatasaray'ın 'Taçsız Kral' lakaplı efsane futbolcusu Metin Oktay, Kasımpaşa maçı öncesinde unutulmadı. Dün ölümünün 27'nci yılında kabri başında anılan Metin Oktay için karşılaşma öncesinde skorbordlarda video gösterimi gerçekleştirildi. Videoda, Metin Oktay'ın Galatasaray formasıyla çıktığı maçlardan kısa görüntüler yer aldı.
ASLAN'IN EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Galatasaray, ligin 5'inci hafta karşılaşmasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Son şampiyon Galatasaray, geçen sezon ligde evinde oynadığı 17 maçta hiç mağlubiyet yüzü görmezken, bu sezon evinde oynadığı iki lig maçında ise Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor'u mağlup etmeyi başardı.
MAÇA YOĞUN İLGİ
Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı mücadeleye sarı kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Hafta içi ve geç saatte olmasına rağmen maçın oynandığı Türk Telekom Stadyumu'nun büyük bölümünü dolduran Galatasaray taraftarları, maç boyunca takımlarına destek oldular. Az sayıda Kasımpaşa taraftarı ise kendilerine ayrılan bölümde mücadeleyi takip etti.
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