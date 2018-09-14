Galatasaray 4 - 1 Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. İlk yarıda iki takımında kötü bir futbol sergilediği karşılaşmadan gol sesi çıkmadı.

İkinci devrede ise sahada Galatasaray fırtınası vardı. 55'te açılışı yapan isim Eren Derdiyok oldu. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrası Eren'in attığı gol VAR sistemi tarafından incelendi, daha sonra gol geçerli sayıldı.

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3 dakika sonra Ndiaye'nin pasında Garry Rodrigues sahneye çıktı ve fark ikiye çıktı: 2-0. Galatasaray fırtınası dakikalar ilerledikçe daha da arttı. 65'te yine başrolde Garry Rodrigues vardı, attığı muhteşem golle durumu 3-0 yaptı.

Dakikalar 76'yı gösterdiğinde Kasımpaşa Diagne'nin penaltıdan attığı golle farkı ikiye indirse de, 1 dakika sonra Serdar Aziz topu ağlara göndererek skoru 4-1 yaptı.

Kasımpaşa'nın 90+3'te Diagne, Galatasaray'ın ise 90+5'te Onyekuru ile attığı goller ofsayt nedeniyle iptal edildi. Galatasaray sahadan 4-1'lik rahat bir galibiyetle ayrılarak puanını 12 yaptı ve lig liderliğini Kasımpaşa'nın elinden aldı. Lige 4'te 4 ile başlayan Kasımpaşa'nın yenilmezlik serisi ise sona erdi.