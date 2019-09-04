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Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.09.2019 14:31 | Son Güncelleme

Galatasaray, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde salonda core, denge, aktivasyon çalışmasıyla başlayan idman kumda kuvvet çalışması ve interval koşular ile devam etti.

Antrenmanın Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki bölümünde ise hedefsiz pas oyununa yönelik dar alan oyunlar ile hedefli oyunsal formda dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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