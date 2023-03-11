Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lider Galatasaray, Kasımpaşa ile kozlarını paylaşıyor!

Galatasaray, Kasımpaşa ile Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen Galatasaray Kasımpaşa maçı için geri sayım devam ederken sporseverler de arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. İşte, Galatasaray Kasımpaşa maçının yayın saat, kanalı ve muhtemel 11'leri...

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Kasımpaşa maçı bugün (11 Mart 2023 Cumartesi) saat 19.00'da başlayacak.

Maç, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Kasımpaşa maçı beIN Sports'tan şifresiz olarak ekrana gelecek.

Süper Lig'de 23. haftalar itibariyle 6 puan farkla liderliğini sürdüren Galatasaray, 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Kasımpaşa karşılaşmasıyla lige dönüyor.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Rashica, Zaniolo, Kerem, Mauro Icardi

Kasımpaşa: Erdem, Fabione, Donk, Djilobodji, Ouannes, Tırpan, Aytaç, Malsa, Fall, Chouiar, Koita

