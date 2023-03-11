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Galatasaray, Kasımpaşa maçına tarihi bir formayla çıkıyor!

11.03.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lider Galatasaray, Süper Lig'de bu akşam Kasımpaşa'yla karşı karşıya geliyor. Rekor için sahaya çıkacak sarı-kırmızılılarda bu akşama özel bir forma tasarımı yapıldı. Taraftarların hayran kaldığı forma ile maça çıkacak sarı-kırmızılılar güzel bir mesaj verecek.

Galatasaray, Kasımpaşa maçına tarihi bir formayla çıkıyor!

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 25. haftada bu akşam sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Galatasaray'ın evinde oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Galatasaray bu mücadeleye özel bir formayla çıkacak.

BİRLİKTE 1905

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Galatasaray, Kasımpaşa ile oynayacağı maça özel bir forma ile çıkacak. Zemine, "Birlikte 1905" yazılı forma ile çıkacak olan sarı-kırmızılılar, bu formadan elde edilecek tüm parayı depremzedelere bağışlayacak.

"TEŞEKKÜR EDERİZ"

Yapılan açıklamada, "Özel bir proje için hazırlanan bu formada, hassasiyet göstererek haklarından feragat eden değerli sponsorlarımıza teşekkür ederiz." denildi.


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