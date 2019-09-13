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Galatasaray - Kasımpaşa maçında Mario Lemina sakatlandı

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.09.2019 21:22 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Southampton'dan 1 yıllığına kiraladığı Mario Lemina, Kasımpaşa maçında ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. Ancak Gabonlu yıldız, 30. dakikada yerini Ömer Bayram'a bıraktı.

Galatasaray - Kasımpaşa maçında Mario Lemina sakatlandı

Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray'da yeni transferler Radamel Falcao ile Mario Lemina ilk kez forma giydi.

Galatasaray'ın Southampton'dan kiraladığı Mario Lemina, ilk yarıda şanssız bir sakatlık yaşadı.

Maça iyi başlayan Lemina, 25. dakikada kenara beni alın işareti yaptı. 30. dakikada ise Gabonlu yıldız, yerini Ömer Bayram'a bıraktı.

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Galatasaray Mario Lemina

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