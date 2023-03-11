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Galatasaray - Kasımpaşa maşı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Kasımpaşa maçı muhtemel 11'leri

11.03.2023 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kasımpaşa maçı için heyecan başladı. Deprem nedeniyle ara verilen Spor Toto Süper Lig mücadelesi 25. hafta maçları ile devam ediyor. Sarı kırmızılılar bu hafta Kasımpaşa'ya ev sahipliği yapacak. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, Selçuk İnan yönetimindeki Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Peki Galatasaray - Kasımpaşa maşı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray - Kasımpaşa maçı muhtemel 11'leri...

Galatasaray - Kasımpaşa maşı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Kasımpaşa maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray ile Kasımpaşa maçı için geri sayım başladı. Bir tarafta 13 maçlık galibiyet serisini devam ettirmek isteyen Galatasaray, diğer tarafta ise 11. sıraya yükselmeyi hedefleyen Kasımpaşa var. NEF Stadyumu'nda oynanacak maç için nefesler tutuldu. Peki Galatasaray - Kasımpaşa maşı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray - Kasımpaşa maçı muhtemel 11'leri...

Galatasaray - Kasımpaşa maşı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Kasımpaşa maçı muhtemel 11'leri

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

Hakem Atilla Karaoğlan'ın düdüğüyle başlayacak olan maçta Galatasaray'dan Dries Mertens ve Fredrik Midtsjö, Kasımpaşa'dan ise Eysseric'in oynamayacağı düşünülüyor. Cezası biten Günay Güvenç'in ise sahada olması bekleniyor.

Galatasaray - Kasımpaşa maşı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Kasımpaşa maçı muhtemel 11'leri

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

GALATASARAY;

  • Muslera
  • Sacha Boey
  • Nelsson
  • Abdülkerim
  • Adekugbe
  • Torreira
  • Oliveira
  • Rashica
  • Zaniolo
  • Kerem
  • Mauro Icardi

Galatasaray - Kasımpaşa maşı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Kasımpaşa maçı muhtemel 11'leri

KASIMPAŞA;

  • Erdem
  • Fabione
  • Donk
  • Djilobodji
  • Ouannes
  • Tırpan
  • Aytaç
  • Malsa
  • Fall
  • Chouiar
  • Koita
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