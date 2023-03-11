Galatasaray - Kasımpaşa maşı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Kasımpaşa maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray ile Kasımpaşa maçı için geri sayım başladı. Bir tarafta 13 maçlık galibiyet serisini devam ettirmek isteyen Galatasaray, diğer tarafta ise 11. sıraya yükselmeyi hedefleyen Kasımpaşa var. NEF Stadyumu'nda oynanacak maç için nefesler tutuldu. Peki Galatasaray - Kasımpaşa maşı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray - Kasımpaşa maçı muhtemel 11'leri...

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

Hakem Atilla Karaoğlan'ın düdüğüyle başlayacak olan maçta Galatasaray'dan Dries Mertens ve Fredrik Midtsjö, Kasımpaşa'dan ise Eysseric'in oynamayacağı düşünülüyor. Cezası biten Günay Güvenç'in ise sahada olması bekleniyor.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

GALATASARAY;

Muslera

Sacha Boey

Nelsson

Abdülkerim

Adekugbe

Torreira

Oliveira

Rashica

Zaniolo

Kerem

Mauro Icardi

KASIMPAŞA;