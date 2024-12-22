Galatasaray, Kayseri'de kükredi! Fenerbahçe ile puan farkını 8'e çıkardı!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Kayseri Kadir Has Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede Cimbom'un 4-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

KAYSERİ'DE TAM 6 GOL!

Hakem Mehmet Türkmen'in düdük çaldığı müsabakada Aslan galibiyete, Victor Osimhen (2), Barış Alper Yılmaz (2) ve Yunus Akgün'ün golleriyle ulaştı. Ev sahibi ekip Kayserispor'un ise tek golünü ilk yarıda Bahoken ile buldu.

FENERBAHÇE İLE PUAN FARKINI 8'E YÜKSELTTİ

Bu sonuçla birlikte Cimbom, Fenerbahçe'nin Eyüpspor ile berabere kaldığı haftada kazanmasını bilerek puanını 44'e yükselterek aradaki farkı 8'e çıkardı. Kayserispor ise, 15 puan ile 16. sırada yer aldı.

BARIŞ ALPER YILMAZ REKOR KIRDI

Kayserispor ağlarına 2 gol bırakan Barış Alper Yılmaz, bu sezon 8. kez fileleri havalandırmış oldu. Kariyerinin en çok gol attığı sezonu yaşayan Milli futbolcu, henüz 17. haftada kişisel rekorunu kırdı. Barış Alper, geçtiğimiz sezon 6 kez gol sevinci yaşamıştı.

YUNUS AKGÜN GOLLERİNE KAYSERİ'DE DEVAM ETTİ

Kariyer sezonu geçiren Yunus Akgün, Kayserispor karşısında farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Bu sezon 10. golüne ulaşan milli futbolcunun 5'de asisti bulunuyor. Öte yandan Süper Lig'de çıktığı son üç maçta da gol atan 24 yaşındaki oyuncu, en üst lig kariyerinin en uzun serisini yakaladı.

OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Trabzonspor maçının 11’ine göre Kayseri karşısında 3 değişiklik yaptı. Buruk; Elias Jelert, Berkan Kutlu ve Roland Sallai’nin yerine Davinson Sanchez, Ismail Jakobs ve Victor Osimhen’e ilk 11'de görev verdi.

JAKOBS 6 MAÇ SONRA...

Son olarak Samsunspor mücadelesinde 11’de olan Jakobs sakatlığından dolayı karşılaşmaya devam edememişti. Sakatlığının ardından Trabzonspor müsabakasına sonradan dahil olan 25 yaşındaki futbolcu, Kayserispor mücadelesiyle de 6 maç sonra 11’de görev aldı.