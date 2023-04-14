GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE! Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Galatasaray Kayserispor maçı için geri sayım devam ediyor. Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı konumunda bulunan ve geride bıraktığımız haftalarda topladığı 63 puanla zirvenin sahibi olan Galatasaray şampiyonluk hasretini dindirmek isterken, bitime az bir zaman kala hata yapmak istemiyor. Galatasaray Kayserispor maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında araştırılıyor. İşte Galatasaray Kayserispor maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Kayserispor maçı bugün (14 Nisan 2023 Cuma) saat 20.30'da başlayacak.

Maç, NEF Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Kayserispor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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