Ümit Özat Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü duyurdu! "Cumartesi açıklıyorlar"

Fenerbahçe’de başkanlık yarışı ve transfer hareketliliği tüm hızıyla sürerken, Ümit Özat’tan gündemi alt üst edecek iddialar geldi. Sarı-lacivertli ekibin yeni hocasını ve yeni 10 numarasını canlı yayında duyuran Özat, geçmişteki dünya yıldızlarını hatırlatarak yönetime adeta ders verdi.

ÜMİT ÖZAT’TAN GÜNDEMİ SARSAN İDDİA: FENERBAHÇE’NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ VE YILDIZ TRANSFERİ SIZDI!

Fenerbahçe’nin efsane kaptanlarından Ümit Özat, sarı-lacivertli kulübün seçim süreci ve transfer gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendine has tarzıyla kulis arkası bilgileri paylaşan Özat, Hakan Safi yönetimi üzerinden Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü ve açıklanacak dünya yıldızını duyurdu.

"CUMARTESİ GÜNÜ CONTE’Yİ AÇIKLARLAR"

Hakan Safi ve ekibinin transfer operasyonlarını yakından takip eden Ümit Özat, peş peşe yapılacak hamlelerin takvimini verdi. Dünyaca ünlü teknik adamı işaret eden Özat, "Hakan Safi, muhtemelen yarın Hakan Çalhanoğlu'nu açıklar. Cumartesi de muhtemelen Conte'yi açıklar" diyerek Fenerbahçe’nin yeni teknik direktör adayını dünya kamuoyuna ilan etti.

"BURASINI ALANYASPOR İLE KARIŞTIRIYORSUNUZ, KIYAMET KOPAR!"

Yönetimin sportif yapılanma planlarını sert bir dille eleştiren ünlü yorumcu, adı geçen diğer isimlere de değindi:

"Bunlarla bir de Farioli getirirse kıyamet kopar. İş tam tezgaha girer. Cenk Melih Yazıcı'yı sportif direktör yapın. Herhalde burayı Alanyaspor ile karıştırıyorsunuz."

"DÜNYA YILDIZI DEĞİL, YÜREĞİNİ KOYACAK ADAM İSTİYORUM"

Fenerbahçe'nin geçmişteki büyük transfer harcamalarına gönderme yapan Ümit Özat, isimlerin değil sahadaki mücadelenin başarı getireceğini savundu. Yıldız transferi çılgınlığına karşı çıkan efsane kaptan, "Ben isme bakmam, performansa bakarım. Dünya yıldızı falan istemiyorum, yüreğini sahaya koyacak adam istiyorum. Bu takım çok yıldız gördü. Roberto Carlos, Anelka, Van Persie, Güiza, Kjaer, Ortega geldi; ne performans aldınız? Böyle en fazla 1 sene kurtarırsın" diyerek kalıcı başarı için sistem vurgusu yaptı.