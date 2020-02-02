Galatasaray - Kayserispor maçında penaltı tartışması

Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Mücadelenin 20. dakikasında Galatasaray ceza sahasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Mücadelenin 20. dakikasındaki pozisyonda Kayserispor cephesi penaltı bekledi. Kayserispor'da Henrique, ceza sahasında Donk ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Zorbay Küçük oyunu devam ettirdi. Pozisyon VAR'da incelendi ve penaltının olmadığına karar verildi.

"BU POZİSYON PENALTI"

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen şöyle konuştu;

"Donk'un pozisyonu penaltı değil, alakası yok. Gırgır geçiyorum, penaltı bu. Bu pozisyon için hakem, eski hoca, antrenör falan olmana gerek yok, VAR'a sormana da gerek yok. Zorbay hoca sormayacaksın. Bu pozisyon için hakem olmana da gerek yok, eğitimden geçmene de gerek yok. Gri ise VAR'a gitme diyorlar ya, bazen tartışılacak, bazen tartışılmayacak pozisyonlar vardır."

"ŞU POZİSYONDA VAR'A GEREK YOK"

"Bazı hakem hataları tartışılır. Dün Trabzonspor'un golü öncesinde hakem autu korner verdi ya, hakem hata yapabilir ama şu pozisyona VAR'a falan gerek yok. Zekeriya bey olsam, VAR'ı ararım, eve gitsin, maçı VAR'sız yönetsinler derim. VAR'lık falan alakası yok bunun."

